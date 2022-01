NSA nedávno zamítla dotaci na rekonstrukci Zimního stadionu Luďka Čajky. Jak jste to vnímal? Pro všechny Zlíňaky to bylo zklamání. Dobře víme, že stadion je v havarijním stavu. Pokud se tady chce hrát hokej, tak rekonstrukce musí proběhnout. Návrhy se však pomalu mění ze dne na den. Na druhou stranu do toho pořádně nevidím, jen to čtu z médií. V tomto ohledu jsem pouze řadový občan. Jako hráči teď navíc řešíme jiné záležitosti než právě rekonstrukci stadionu. V kabině jsme se o tom bavili jen trochu.

Můžete přiblížit, jak vypadá zázemí stadionu?

Když jsem v roce 2001 odcházel do Ameriky, tak zázemí tehdy bylo více než dostačující. Po mém návratu však vše vypadalo stejně, za tu dobu se v kabinách nic neodehrálo. Jsou v havarijním stavu, nefunguje klimatizace. Sprchy jsou v dezolátním stavu, stejně jako whirpool. Řešíme věci, jakými by se profesionální klub zabývat neměl. Musíme v tom fungovat a doufat, že rekonstrukce proběhne v rozumné míře. Aby „A“ i mládež měli dostačující podmínky.

Co je na všem nejhorší?

Pořád řešíme nějaké problémy, stále se tady něco děje. V zimě je zde velká zima, v léto velké horko. Je to neustále dokolečka. Osobně jsem si za ty roky už na to zvykl. Jednou vám tady neteče voda, pak jen úplně vařící. (trpký úsměv) Určitě to ale není takové, že bychom se kvůli tomu nemohli soustředit na hokej.

Podívejte se: Otrokovice proti Znojmu stahovaly, vyrovnání se nakonec nedočkaly

Momentálně jste s Berany v karanténě. Jak probíhá váš režim?

Všichni jsme doma a čekáme, než nás propustí. Kdo může a je zdravý, tak se udržuje a naopak. Musíme se uzdravit a znovu dostat do oběhu, v krátkém období nás čeká hodně zápasů, bude to namačkané. Alespoň jsme si tím prošli už teď, na závěr sezony bychom tak měli mít klid.

Do karantény spadla také Sparta, váš původní páteční soupeř…

Určitě je lepší, že nehrajeme hned v pátek. Máme alespoň více času. Můžeme trochu dohnat tréninkové manko. Doufejme, že nás to nepoznamená zdravotně. Uvidíme, zda všichni budeme zdraví tak, abychom mohli podávat stoprocentní výkony.

Máte před sebou ještě 19 kol. Ztráta na Kladno je osm bodů. Dá se říct, že tato situace je už kritická?

Kritické je to už dlouho. Především musíme řešit naše výkony, nikoliv Kladno. Předvádí dobrý hokej, jsou schopni uhrát výsledky a získávat body.

A vaše výkony?

Upřímně nejsou dobré. Když už konečně uhrajeme body, tak v dalších zápasech je naše hra špatná. Psychika nás všech není ideální, v této situaci nikdo nikdy z nás nebyl. Odráží se to pak na výkonech. Věřím, že se to zlomí, že začneme předvádět takový hokej, aby to stačilo na baráž.

Podívejte se: Trošku divočina. Ševci v přípravě podruhé remizovali

Pouze jednou jste v letošní sezoně vyhráli dvakrát v řadě. Proč na tyto zápasy nedokážete navázat?

I když vyhrajeme, tak ten výkon od nás nebývá dobrý. Je to často za přispění výborného gólmana. Stačí se podívat na zápas v Chomutově, proti Kladnu jsme tzv. utrpěli výhru. Nepředvedli jsme žádný suverénní výkon. Kladno mělo daleko více šancí, bylo lepší. My jsme však dali góly a nějak to uhráli…

Proti Olomouci jste pak prohráli 0:4…

Hráli jsme stejně, soupeř nás však tentokrát potrestal. Jsme špatní v koncovce, naopak dostáváme zbytečné góly, vše se sčítá. Odráží se to pak v tabulce, je naprosto pravdivá.

Jak se tedy zachránit?

V této situaci si nemůžeme říct, že půjdeme hrát dobrý hokej, musíme to ubojovat a dávat góly. Uhrát to vůli, kterou někdy ani nemáme. V kabině kolikrát můžeme křičet jak chceme, výkony se však řeší na ledě a ne podle toho, kdo toho nejvíce nařve.

Mladí ševci remizovali ve Frýdku-Místku. V týdnu je čeká Baník i Slovácko

Mezi první a druhou reprezentační pauzou jste přitom nasbírali polovinu možných bodů…

Může to vypadat, že jsme se pak vrátili do starých kolejí. Výkony však nejsou ideální od začátku sezony. Byly tam impulsy v podobě příchodů nových hráčů, další změny. Trochu to pomohlo, ale vždy jen krátkodobě. Pak to spadne do takové šedi. Kdybych měl spočítat naše dobré zápasy, tak možná použiji jen jednu ruku…

Jak osobně prožíváte letošní sezonu?

Nepodávám extra dobré výkony. Všichni jsme na jedné lodi, chceme pomoci. Děláme vše, aby se to otočilo. Budu bojovat až do úplného konce, aby se i příští rok zde hrála extraliga. Musíme to zvládnout jako mančaft, všichni podávat lepší výkony. Když se zlepší každý z nás, tak tým pak bude mít o to větší sílu. Je pravda, že náskok během chvilky může být smazaný, Kladno však taky nebude pořád na suchu. Bude těžké ho dotáhnout. Snad se nám to povede.