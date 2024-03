Nevýrazný výkon zlínských hokejistů vedl k prohře. Domácí borci ve třetím semifinále Chance ligy padli s Litoměřicemi 1:5, vůbec poprvé v této soutěži ve vyřazovacích bojích nezvládli duel před vlastními fanoušky.

Hokejisté Zlína (žluté dresy) v sobotním třetím semifinále Chance ligy hostili Litoměřice. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Berani se poprvé v letošním semifinále představili před domácím publikem, v úvodním dějství se hrál zcela vyrovnaný hokej. Oba týmy si vypracovaly šance ke skórování, ani jeden gól nedal.

Ševci se ve druhém dějství více hnali za gólem, i přes závary a další příležitosti stále nepřicházel. Po polovině zápasu byla k vidění premiérová početní převaha, tu měly k dispozici Litoměřice. Hned ji dokázaly využít, čímž se dostaly do vedení. Další branku navíc přidaly v oslabení, po 40 minutách tak šance Beranů na vítězství výrazně klesly.

Pouhých 15 vteřin po začátku další třetiny pátým gólem v letošním play-off snížil Salmio, o necelou minutu později to ale znovu bylo o dvě branky. Domácí se nedokázali prosadit, pět a půl minuty před koncem zkusili power-play. Brzy byli potrestáni, hosté se trefili do prázdné svatyně a domácí fanoušci pomalu začali opouštět svá místa. Litoměřice krátce na to vsítily další trefu a rozhodly o konečném skóre 1:5.

Chance liga, 3. semifinále

Berani Zlín – HC Stadion Litoměřice 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 41. Salmio (Paukku) – 33. Kuťák (P. Svoboda), 38. Plos, 42. Plos (Sihvonen), 55. Kuťák (P. Svoboda), 57. Kuťák.

Střely na branku: 34:32. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Petružálek, Mejzlík – Polák, Otáhal. Diváci: 5 861.

Berani Zlín: Huf (Kořének) – Salonen, Riedl, Čáp, Warg, Zbořil, M. Novotný, Suhrada – Köhler, Gago, P. Sedláček – Paukku, Holík, Salmio – Süss, Werbik, M. Lang – Z. Sedlák, Kindl, Novák.

HC Stadion Litoměřice: Cichoň (Šatný) – Jebavý, Tůma, Benda, Krutil, Husák, Tomek, Pavlák – Costa, Jícha, Žmola – P. Svoboda, Kuťák, Ton – Sihvonen, Korkiakoski, Plos – Cikhart, M. Vitouch, Hrabík.