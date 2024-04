ROZHOVOR/ Ukázal, proč dokáže být tak důležitý! Když Berani byli na pokraji vyřazení a nejvíce to potřebovali, tak Petr Holík vystoupil. Dvěma body a svým prvním gólem v probíhajícím play-off rozhodl o jejich vítězství v šestém semifinále proti Litoměřicím v poměru 2:0. „Samozřejmě jsem rád, že to tam padlo, týmu jsem pomohl. Pokud příště dá góly někdo jiný, taky budu rád,“ myslí Holík především na týmový úspěch zlínských hokejistů.

Petr Holík se synem. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Hrdina čtvrtečního večera byl jasný, při tomto hubeném vítězství nebylo o něm pochyb. 32letý útočník se zasadil o pokračování série, což po zápase ocenilo více než 4 700 zlínských fanoušků skandováním jeho jména. „Nikdy to neomrzí. Byl jsem šťastný. Stejně jako malý, který je hokejem poblázněný,“ usmívá se Holík.

Skóre jste otevřel na začátku druhé třetiny. Viděl jste tam na přední tyči skulinu?

Přesně tak. Nejprve jsme naznačil nahrávku, obránce mi cuknul, nikdo mě neblokoval. Výborně tam navíc clonil Jepa (Jesse Paukku). Je jeho zásluha, že mi to tam padlo.

V posledních zápasech nastupujete vedle finského dua Salmio, Paukku, za vámi je bek Salonen. Dnes vaši nahrávku zužitkoval Salmio a navýšil na 2:0. Jak se vám s nimi hraje?

Když přijedou na střídačku, pořád něco melou finsky, nerozumím jim ani slovo! (se smíchem) Prosím je tak alespoň o trochu angličtiny. Ať si pokecají, alespoň mám klid. (úsměv)

Na Litoměřice jste nastoupili tvrdě. Moc jim to nevonělo. Souhlasíte?

Přesně toto jsme si říkali i před zápasem. Chtěli jsme na ně vletět, hrát s nimi do těla a hlavně zodpovědně. Výborně bruslí, ať nemají žádné protiútoky. Povedlo se nám to. Párkrát jsme je uzavřeli, z toho pramenily góly.

Předvádí rychlý hokej. Vidíte v tom jejich velkou sílu?

Je to hodně nepříjemné. Musíme je zpomalovat a neztrácet puky na modrých čarách, na což čekají. Hned pak jedou, hraje se to nahoru dolů. Nesmíme to dopustit! Musíme hrát chytře, vůbec je k tomu nepouštět.

Sedmý zápas je u nich. Jak se tam hraje?

Těžko, hodně těžko. Už jednou jsme tam vyhráli, budeme věřit, že tam zvládneme i sedmý zápas.

Můžou hrát roli vaše zkušenosti?

Doufám, že ano. (úsměv) Na to se ale nesmíme dívat, na zápas se musíme připravit jako dnes. Ukážeme si pár chyb a budeme věřit, že to v Litoměřicích zvládneme. Jsme dobře naladěni!

V této série vždy zvítězil tým, který otevřel skóre. Je to vážně tak velká výhoda?

Tak to bývá, týmu to pomáhá. I kdybychom v Litoměřicích náhodou dostali první gól, tak se hraje šedesát minut. Už s Prostějovem jsme za třetinu dokázali otočit z 1:3. Doufáme ale, že nebudeme muset.

Vítěz si zahraje finále se Vsetínem. Je to pro vás velké lákadlo?

Určitě ano. Plný dům je tady i tam. Bylo by to super.

Jaké osobně máte zkušenosti se sedmými zápasy?

Několik si jich vybavím. Včetně toho, když Martin Straka nám ve druhém prodloužení sedmého finále dával gól. Doufám, že teď to bude naopak.

Ještě na závěr přímo k vám. Zůstanete i v příští sezoně ve Zlíně?

Vůbec nevím, co bude. Vážně ne. Papírově mám smlouvu v Brně, teď ale nic neřeším. Hraju play-off tady, po sezoně se bude řešit, co dál.