Lídři a tahouni jdou příkladem. Během dosavadní přípravy to prokazuje i karlovarský odchovanec, jeho přístup je ukázkový. Potvrdil to také během prvního tréninku na ledě , ze kterého odcházel mezi těmi posledními.

Uplynulé sezony trávil v Baníku Sokolov. Loni v průměru odehrál přes 18 minut za zápas, o rok dříve dokonce o minutu více. Ve Zlíně by jeho minutáž teoreticky mohla upadnout. „Jsou tady extrémně kvalitní hráči. Jednoznačně s tím počítám, bude to více rozdělené. Nemám s tím žádný problém,“ dušuje se Kverka.

Když v Sokolověl absolvoval celou sezonu, tak vždy měl více než 20 asistencí za jeden ročník. V předminulé sezoně jich dokonce bylo 35! „Jako centr se hodně snažím bruslit, hledat nahrávky, vytvářet hru a pomáhat spoluhráčům, ať jsou lepší. Má dominance byly přesilovky, tvořím v nich hru,“ líčí své silné stránky.

Role centra ve Zlíně připadá také zdejšímu odchovanci Petru Holíkovi. Jeho nový parťák v kabině ho však jako konkurenci v týmu nebere. „Naopak jsem hodně rád, že s ním můžu být v jednom týmu. Holas je republiková extratřída. Budu se snažit od něj něco okoukat, naučit!“

Angažmá v Baťově městě se začalo rodit na konci minulé sezony. Jaromír Kverka kývl na nabídku i díky ambicím klubu. „Mám malé děti. Chci, aby rodina viděla, jak hraju velké zápasy, na které chodí hodně lidí. Tato důležitá utkání chci vyhrávat. Největší výzvou je právě úspěch v tomto velkém prvoligovém klubu!“ pomýšlí 32letý borec co nejvýše.

Většinu kariéry strávil na západě Čech. Kromě Sokolova, ve kterém se potkal s dalšími novici Beranů Honzou Pohlem nebo Vítkem Bendou, naskakoval také za Karlovy Vary. Na Moravě se mihl jen v sezoně 2018/2019, kdy vypomáhal Prostějovu. „Nikdy jsem tady pořádně nebyl. I kvůli tomu jsem chtěl přijít do Zlína, přál jsem si to zde poznat. Moc se mi tady zatím líbí, s rodinou jsme spokojeni. Je to však pro mě šok,“ usmívá se bývalý mládežnický reprezentant.

Za národní výběry celkově odehrál 25 zápasů, ve kterých získal 11 bodů. Do A-týmu České republiky se nikdy nepodíval.

V nejvyšší zdejší soutěži navíc odehrál „jen“ 93 duelů. „Jsem hráč do prvních dvou lajn, potřebuju jistou roli. V extralize jsou na ně mnohem lepší hráči. Upřímně jsem neměl na to, abych se do těchto formací dostal, hrál důstojnou roli a rozhodoval zápasy. Proto hraju první ligu. Rozhodl jsem se, že si v ní chci udělat dobré jméno, kariéru. Za tím si jdu,“ hlásí jednoznačně produktivní útočník.

Kdo zná historii českého hokeje, tomu jméno Jaromír Kverka něco říká. Se spojením s Karlovými Vary nikoho nepřekvapí, že tento bývalý útočník hokejové Sparty je otcem nové akvizice ševců.

„Už odmala jsem na zimáku trávil hodně času, vykrystalizovalo to takto,“ líčí Kverka mladší.

Hokej, Berani, první led, sezona, 2024/2025 arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Radek Štohl 1/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Kratochvíl.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 2/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 3/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 4/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 5/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Holík.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 6/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Válek.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 7/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 8/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Kořének.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 9/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Válek.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 10/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Talafa.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 11/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Jakub Čechmánek.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 12/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Pavelka.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 13/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Válek.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 14/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 15/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Kořének.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 16/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Benda.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 17/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Suhrada.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 18/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Benda.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 19/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Kratochvíl.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 20/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Kverka.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 21/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Válek.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 22/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 23/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Kverka.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 24/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Pohl.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 25/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Kořének.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 26/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 27/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Gago.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 28/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Köhler.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 29/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Kořének.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 30/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 31/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Pardavý.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 32/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Pardavý.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 33/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Riedl.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 34/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Pohl.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 35/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Jakub Čechmánek.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 36/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 37/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Gago.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 38/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Benda.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 39/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Riedl a Talafa.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 40/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 41/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Süss.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 42/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Huf.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 43/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Čáp.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 44/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Huf.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 45/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Kverka.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 46/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Huf.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 47/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Köhler.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 48/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Süss.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 49/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 50/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Kverka.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 51/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Kratochvíl.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 52/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Urbanec.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 53/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 54/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Pohl.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 55/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Kořének.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 56/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Kverka.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 57/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 58/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 59/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Kapuš.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 60/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Sadovikov.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 61/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Čáp.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 62/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 63/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Pavelka.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 64/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Kapuš a Pardavý.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 65/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Holík.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 66/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 67/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Benda.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 68/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Holík.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 69/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 70/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Köhler.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 71/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Kapuš.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 72/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Pardavý.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 73/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 74/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Benda.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 75/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Pavelka.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 76/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Köhler.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 77/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Čáp.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 78/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Urbanec.

info Zdroj: Deník/Radek Štohl 79/79 Hokejisté Zlína se ve čtvrtek poprvé před novou sezonou sešli na ledě. Na snímku Urbanec.

„Hodně mi pomáhá, podporuje. O hokeji se dost bavíme. Je to můj nejlepší kámoš, prostě táta. Jsem mu za to hodně vděčný!“

Jablko daleko od stromu nepadlo. Zlínský útočník patří k obávaným centrům první ligy. Svoji pověst by rád potvrdil i při prvním stálém angažmá na Moravě.

Beranům by se to tuze hodilo.