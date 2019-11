„Mrzí mě, že jsem Prostějovu nepomohl být v tabulce výš. To že o mě projevil zájem Zlín, beru jako velkou poctu, zájem z vyšší soutěže vždy potěší, takovou nabídku jsem nemohl odmítnout,“ reagoval 30letý Novotný, který už ve Zlíně naskočil za poslední tři sezony do osmnácti zápasů v rámci střídavých startů z Přerova.

Trenérovi Svobodovi se osvědčil, ačkoliv si v nich připsal jedinou asistenci. Berani právě jeho příchodem reagovali na zranění kapitána Tomáše Žižky a dalšího beka Dalibora Řezníčka.

„Beru to jako šanci ukázat, že můžu být platný pro tým,“ je vděčný za šanci Novotný, který je rodákem a odchovancem Šumperku. V druholigovém klubu má vyřízené střídavé starty pro větší herní vytížení.

Novotného výhodou je nejen fakt, že už ve Zlíně hrával, ale také složení týmu. Ještě vloni klíčový bek Zubrů si totiž v posledních třech letech zahrál s beky Jakubem Ferencem, Martinem Padrnosem, Danielem Gazdou, útočníky Jakubem Šlahařem, Michalem Popelkou, Štěpánem Fryšarou, zlínskou kabinou se už mihli také přerovští Mikuláš Zbořil, Jakub Navrátil, nebo Šimon Kratochvíl, odchovancem klubu je Jakub Herman.

„Cítím se tady jako doma, skoro všechny kluky znám. Navíc jsem už kdysi ve Zlíně byl jako divák. Klub víceméně znám a líbí se mi v něm. Město jsem ještě neměl šanci moc poznat, znám akorát okolí zimního stadionu,“ poznamenal Novotný, který letos za Prostějov odehrál 21 zápasů s bilancí jednoho gólu a pěti přihrávek.

ANGAŽMÁ V PROSTĚJOVĚ SE NEPOVEDLO

Jedna z největších letních posil Jestřábů odnesla mizerný start týmu do sezony.

„Angažmá v Prostějově se mi nepovedlo, nebyl jsem se svou hrou spokojený. Spolupráci jsme ukončili po vzájemné dohodě. Více bych to nechtěl rozebírat,“ reagoval Novotný.

„Příčin bylo podle mne mnoho, v každé herní činnosti jsme měli rezervy,“ ví bek, který v dresech Prostějova, Přerova a mateřského Šumperku odehrál ve druhé nejvyšší soutěži celkem 472 zápasů, vstřelil 24 branek a přidal 70 přihrávek.

Právě z města podhůří Jeseníků pochází například také bývalý reprezentační útočník a současný trenér prvoligového Vsetína Jiří Dopita. „Ano, s panem Dopitou se pozdravíme, bydlel kousek od rodičů,“ prohodil Novotný, který v áčku draků začínal zrovna v době, kdy s aktivní kariérou končil někdejší útočník Zlína Roman Meluzín.

„Něco jsem s ním ještě odehrál. Výborný hráč a skvělý člověk,“ řekl na adresu dvojnásobného vicemistra extraligy se Zlínem z let 1995 a 1999.

„Jeden vzor jsem ale neměl. Sledoval jsem hlavně úspěšné obránce a snažil jsem se být jako oni,“ podotkl Novotný, který v Přerově i Prostějově nosil na dresu sedmičku po svém otci. Ve Zlíně má však osmnáctku.

„Tu mi dali, má pro mě i jiný význam. Na dresu ji má moje přítelkyně,“ zmínil Novotný basketbalistku Prostějova Petru Valentovou, která aktuálně vypomáhá Přerovu v Severomoravské lize žen.

Novotný je dítětem ročníku sametové revoluce, v těchto dnech si připomínáme třicet let od pádu komunismu. V době politického zvratu měl Novotný osm měsíců.

„Když jsem se ptal rodičů, tak mi otec řekl, že byl v práci, rozvážel pečivo, jíst se muselo pořád. Jinak věděli to, co bylo v televizi a v rádiu. Současné politické události vnímám jako vyjádření svobodné vůle a názorů lidí,“ reagoval Novotný, jehož už dnes od 18 hodin se Zlínem čeká bitva na ledě posledních Pardubic.

„Půjde nejen o body, ale asi i o sebevědomí a pohodu do dalších zápasů. Od Pardubic čekám opatrné utkání,“ dodal Novotný.

Očima trenéra Zlína Roberta Svobody:

„Máme ho vyzkoušeného z loňské sezony, s extraligou má zkušenosti. Hrál přesně to, co jsme očekávali, je skvělý v osobních soubojích a výborný bruslař. Nabízely se nám různé varianty, ale příchod Martina bylo nejlepší řešení po všech stránkách. Charakterově skvělý kluk do kabiny. Vyplní nám nejen mezeru v sestavě při absenci Tomáše Žižky, ale domluvili jsme se na spolupráci až do konce sezony.“