Opatrnější rozjezd zápasu toho moc nepřinesl, oba týmy se spíše oťukávaly. Iniciativu postupně přebírala hostující Poruba, která se také dostala do vedení, přečíslení dva na jednoho po dorážce uklidil bývalý útočník ševců Šlahař. Domácím se podařilo vyrovnat, nahození juniora Zavřela tečoval kapitán Kubiš. Zlínští mohli jít i do vedení, po výborné práci Kindla za brankou se puk objevil až u hole Sedláka, který však mířil jen do tyče.

Poruba byla ve druhém dějství lepším mančaftem, vždy ale narazila na výborně chytajícího Hufa. O aktivitě Ostravanů vypovídá také střelecká převaha 14:4. Ojedinělé šance domácích rovněž skončily neúspěchem.

Hosté vstupovali do třetí třetiny s přesilovkou v zádech, o tu ale přišli po vlastním faulu. Po hře čtyř proti čtyřem početní převahu využil Lang, který uspěl po individuální akci. Ostravané ale srovnali, před polovinou dějství udeřil Vehovský.

V základní hrací době se nerozhodlo, hrálo se prodloužení. Aktivnější byli domácí, v závěru mohl rozhodnout Zbořil, tomu se to však nepodařilo. Došlo se tak až do samostatných nájezdů, ve kterých stačil úspěšný pokus Mrázka.

Chance liga, 52. kolo

PSG Berani Zlín – HC RT TORAX Poruba 2011 3:2 s.n. (1:1, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Kubiš (Zavřel, Talafa), 42. M. Lang (P. Sedláček, Huf). Roz. nájezd Mrázek – 10. Šlahař (Dufek, Voráček), 49. Vehovský (Vachovec, Gřeš)

Střely na branku: 30:28. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Rozhodčí: Šudoma, Koziol - Kučera, Peluha. Diváci: 2 239.

PSG Berani Zlín: Huf (Kořének) – Gazda, Husa, Zbořil, Suhrada, Talafa, Zavřel, Riedl – Z. Sedlák, Kindl, Kratochvíl – Mrázek, Luža, M. Lang – Pospíšil, Hejcman, Kubiš – Köhler, Sadovikov, P. Sedláček.

HC RT TORAX Poruba 2011: Dolejš (O. Bláha) – Voráček, Urbanec, Lemcke, Klimíček, Doudera, A. Sedlák, Mlčák – Vehovský, Vachovec, Gřeš – Dufek, Pšurný, Šlahař – Hrníčko, Šoustal, Bernovský – Häring, Karafiát, Brodek.