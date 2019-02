Třinec – Bravo, pánové! Čepice, klobouky a všechno, co máte po ruce, smekejte dolů! Extraligoví hokejisté Zlína dokázali vyhrát v Třinci po samostatných nájezdech oba semifinálové zápasy play off.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Pro dnešní pátou domácí bitvu si zajistili postupový mečbol do finále, které by hráli po dlouhých osmi letech. V sobotu rozsekli penaltové drama Filip Čech, v neděli pak kuriózní trefou Petr Leška.

„Dvě výhry jsme si určitě nepředstavovali ani v tom nejkrásnějším snu," přiznal hlavní kouč Zlína Rostislav Vlach.

Berani oba zápasy zvládli i bez svých dvou klíčových útočníků Antonína Honejska, který má po operaci ramene již po sezoně, a Petra Holíka. „Kluci se bez nich ještě více semkli. Podali výborný výkon," lebedil si zlínský stratég.

Ten naordinoval účinnou pečlivou defenzivu, která často lezla Ocelářům, kteří se v sobotu museli obejít bez Růžičky a v neděli bez Varadi, pořádně na nervy.

„Zlín to zabetonoval. Vyhazoval jen puky do středního pásma," kroutil hlavou exzlínský obránce ve službách Třince Lukáš Galvas.

„Nebyl to sice líbivý hokej, ale účelnost světí prostředky. V play off se nehraje na krásu, ale na výhry," vzkázal do Třince, kde ze zlínského herního stylu mají pomalu osypky.

„Jejich podrážděnost jde vidět už z vyjádření Polanského a Peterka, kteří si stěžují, že hrajeme škaredý hokej. Ale takové je play off. Můžete hrát pěkný hokej, ale prohrajete, a k čemu vám to bude platné. Je to už z jejich strany frustrace. Prohráli oba zápasy, proto jejich reakce chápu. Musím přiznat, že jsme měli hodně štěstí, ale to k tomu patří," pochvaloval si včera po tréninku Vlach.

V sobotu žlutomodří vedli po gólech Čecha, Čajánka a Lešky ještě sedm minut před koncem 3:1, ovšem poté Oceláři trefami Klimenty a Peterka vyrovnali a Zlínští potřetí v play off ztratili nadějné vedení. Až v samostatných nájezdech přesnou střelou švihem rozhodl Filip Čech. „Poradil mi trenér brankářů, ať udělám to, co na tréninku," vzpomněl Richarda Hrazdiru hrdina Filip Čech.

„Nasazoval jsem kluky podle momentální formy a i podle toho, kdo by na jejich gólmana mohl platit. Hráčů na výběr moc nebylo, tak jsme to v některých případech riskli," vysvětlil nasazení „žolíka" Vlach.

Ani vítězové však ze samostatných nájezdů, které rozhodují o (ne)úspěchu, nejsou vůbec nadšení. „V play off by se mělo hrát prodloužení do úplného rozhodnutí. Dovednostní soutěže jsou spíše pro základní část. My jsme tady dvakrát vyhráli na nájezdy, za což jsme rádi, ale klidně to mohlo skončit naopak a byli bychom v pozici jako Třinec," myslí si asistent zlínského trenéra Juraj Jurík.

„Bylo by to spravedlivější, ale pravidla jsou taková. Jsme rádi, že to tak dopadlo," doplnil jej jeho kolega Vlach.

V neděli jejich parta sehrála ještě urputnější bitvu. V 16. minutě otevřel skóre Adamský, jenž o 34 vteřin později vyrovnal Ondráček. Od té doby měli oba gólmani „zamčeno". Až do Leškova nájezdu, který kotouč nasměroval z brankové čáry mezi tyč a nůž brusle třineckého brankáře Hrubce. Kuriózní je, že všechny góly potvrdil až videorozhodčí.

Samotnou kapitolou dvojzázasu je „nadživotní" výkon branáře Jakuba Sedláčka, který donutil Polanského, Klimentu a spol. svými zákroky maximálně třískat hokejkou o led. „Musím to zaklepat, ale jeho výkonnost je stálá. Nemá výpadky a zatím si drží výkonnostní laťku vysoko a snad mu to vydrží," přeje si Vlach.

Vedení PSG očekává velký zájem fanoušků, proto se pokladny zimního stadionu otevřou již dnes od 13 hodin.