Termín pokračování je určen na 29. března, ovšem rozhodnutí musí posvětit Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje (ČSLH).

Ten zároveň rozhodne i o osudu Chance ligy, představitelé klubů se totiž včera na dalším postupu neshodli.

„Není to rozhodnutí, spíš okolnosti nás donutily přerušit extraligu. Nebylo moc o čem rozhodovat. V této chvíli nejsme schopní zápasy zorganizovat tak, aby přešly do nastavených mimořádných opatření. Uvidíme, co bude dál,“ poznamenal pro Deník generální manažer PSG Berani Zlín Martin Hosták, který se jednání zúčastnil.

Jsou profesionálové, budou trénovat

Osud druhé nejvyšší soutěže je po středě ve hvězdách.

„Nedošlo ke shodě a je pravděpodobné, že výkonný výbor rozhodne o opatření jako v extralize. Jsou to dvě profesionální soutěže. Bude správné, když rozhodnutí bude stejné pro obě soutěže. Osobně bych vyčkal, třeba se to v lepší obrátí. Pokud ne, už to bude o celé společnosti a státu, za který bychom my rozhodovat neměli,“ reagoval jednatel VHK Robe Vsetín Daniel Tobola.

Oba krajské týmy, zastupující náš region ve dvou nejvyšších soutěžích, se zřejmě už dnes dozvědí program na následující dny. Předpokládá se, že dostanou pár dní neplánovaného volna.

„Hráči jsou profesionálové. Když jim trenér dá tréninkový plán, budou trénovat. Bohužel to tak je, jinak to vymyslet neumím. Hráči to chápou, byť z jejich pohledu to není ideální. Kluci spekulují, přemýšlejí, co bude, nebo ne. V této chvíli je aspoň nějaký plán, který se možná povede, nebo ne. Nechci nic předjímat. Pro hráče je to složité stejně jako pro nás,“ mrzí Hostáka.

Problém, který hraničí s katastrofou

Hráči se pravděpodobně následně vrátí do tréninku a budou se připravovat na vrchol sezony, který však vzhledem k nestabilní situaci nemusí přijít.

Šéfové českého hokeje se totiž stále mohou rozhodnout k razantnímu kroku stejně jako v sousedních zemích na Slovensku, Německu, či Rakousku, kde soutěže již ukončili.

„Jde o zdraví, v zásadě i o život lidí. Je to tragické a musíme doufat, že se to podaří nějakým způsobem ukočírovat a ustálit natolik, aby to nezasáhlo celou populaci. Velké diskuse jsou, jestli by zápasy šly zorganizovat nebo ne, ale důležitý je zdravotní aspekt. Riziko tady je, i když by na zápase bylo devadesát lidí. V této chvíli musíme respektovat, že je tady problém, který hraničí s katastrofou. Jako vedení klubu těžko můžeme mít jiné stanovisko,“ pokrčil rameny Hosták.

Nad čísly moc nesedím

Případné zrušení sezony by pro klub bylo ekonomicky negativní.

„Finanční dopady budou významné,“ tuší Hosták. „Nad čísly ale moc nesedím, pro mě je důležité zabezpečit zdraví lidí a dodržet všechna opatření. Čísla budeme počítat poté,“ dodal zlínský manažer.

Co se bude dít dál?