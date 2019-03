„V pondělí se nám nedařilo vůbec nic. Před zápasem jsme si řekli, že můžeme být jen lepší. Kluci to dnes odmakali a strašně mi pomohli. Odpovídají tomu i střely, co na mě šly a ještě jednou tolik kluci zblokovali. Za to jim moc děkuji. Konečně mám v této sezoně první nulu,“ pousmál se zlínský gólman Libor Kašík do kamery České televize.

Zlín, jemuž z obrany vypadli pro zranění hned tři stabilní obránci Žižka, Řezníček a Valenta a navíc opět i Ondráček, přistoupil k důležité bitvě se vší vážností a zodpovědností. Naopak Mladá Boleslav se těžko dostávala do šancí i střel.

„Se Zlínem bylo vždycky těžké se dostat k dorážkám. V pondělí jim zápas moc nevyšel, bylo proto jasné, že to bude úplně jiné,“ tušil forvard Mladé Boleslavi David Šťastný.

„Je to jiné mužstvo, které nastoupilo. Jejich hra je nebe a dudy,“ poznal i obránce Boleslavi David Bernard.

„Super je to, že takhle to v play-off vypadá. Jeden zápas můžete vyhrát 7:1 a v dalším prohrajete 0:1. I když máme hodně mladých kluků, zároveň už máme zkušený tým, který ví, že to tak je. Že nás v pondělí Boleslav přehrála, jsme dávno zapomněli. Věděli jsme, s čím chceme vyrukovat,“ popisoval změnu v přístupu, obětavosti a nasazení Honejsek.

„Náš pondělní výkon nebyl poznamenaný cestováním, jak se spekuluje, ale možná přemírou snahy. Malinko jsme dělali i jiné věci, než jsme dělali v posledních deseti zápasech. Dnes jsme se k tomu vrátili,“ pochvaloval si Kašík.

„Mnohem víc tlačí do brány. Mají na tom založenou celou hru, jdou tam, co jim síly stačí. Pro nás obránce je strašně těžké je dostat od brány nebo aspoň puk netečovali,“ vysvětlil Bernard.

Zlín šel už ve 4. minutě do vedení. Fořt poslal kotouč po ledě na branku, odkud jej dopravil za Růžičku Jan Dufek. „Na přesilovce máme pár signálů. Viděl jsem, že tam Tom vyjíždí. Střílel po ledě, dal jsem tam hokejku a naštěstí to tam skočilo,“ pochvaloval si Jan Dufek, který vstřelil svůj první extraligový gól v kariéře.

„Je to cennější gól, než v nějakém přáteláku. Určitě si toho vážím,“ vzkázal rodák z Brna, který včera naskočil do svého čtyřiadvacátého extraligového utkání v kariéře.

Zlínský gólman Kašík, který pochytal všech 21 střel Mladé Boleslavi, předvedl zákrok večera ve 45. minutě. To se připomněl hrdina pondělního zápasu a autor hattricku Žejdl, který z otočky vypálil a stopku mu vystavila až Kašíkova lapačka.

„To byla gólová střela. Trochu přizvedlá, měl jsem štěstí, že skončila v lapačce,“ oddechl si Kašík.

Deset vteřin před koncem poslal z dálky kotouč do opuštěné mladoboleslavské klece Sedláček. „Boleslav neměla jedinou vyloženou šanci. Neměla šanci uspět,“ glosoval zápas expert ČT Milan Antoš.

Ohlasy trenérů

Miloslav Hořava (BK Mladá Boleslav):

Byl to úporný zápas. Zlín hrál systémově výborně, což jsme očekávali. Může to být dlouhá úporná série. Jsme v předkole play-off, takže se není čemu divit a těšíme se do Zlína.

Robert Svoboda (PSG Berani Zlín):

Týmu patří pochvala. Byl to diametrálně odlišný výkon oproti včerejšku. Byli jsme aktivní a plnili jsme to, co jsme si řekli. V bráně byl vynikající Kašík. Oba gólmani byli výborní - proto byl výsledek takový, ale pro nás dobrý.