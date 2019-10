Úřadující pětinásobní mistři se pokusí navázat na úspěšné úvodní dvě kola, ve kterých vybojovali po výhrách nad Spartou a Karlovými Vary plný počet bodů a usadili se na čele tabulky.

„Podařený start nám pomohl hodně psychicky, máme se od čeho odrazit. Navíc v krátké základní části je každý bod důležitý a šest hned na úvod je skvělých,“ vrací se k úspěšným duelům na domácím ledě Martin Joppa, který v nich nasázel celkem sedm gólů a na dvě nahrál, díky čemuž se stal hráčem víkendu celé soutěže. Další body se bude snažit přidat v Pardubicích a Olomouci.

Mustangy už dlouhodobě táhne dvojice Pavel Kubeš a Němec Bernhard Hering, Olomouc zase pro změnu přes léto výrazně posílila. Její kádr doplnil například paralympijský vítěz ze Salt Lake City Sylwester Flis či reprezentant David Palát právě ze Zlína.

„Pardubice každý rok hrají play-off a velmi často jsou i ve finále, což hovoří samo za sebe, jak těžký soupeř to je,“ řekl Joppa k sobotnímu duelu, ve kterém se budou chtít Mustangové vyhrabat ze dna tabulky. Statistika však hovoří proti nim, Zlín totiž s Pardubice naposledy prohrál 1. října 2011.

„Olomouc zase dost posílila, kdy to ukázali v první kole. Oba zápasy budou dle mě rychlé, útočné, budou možnost se mít ukázat brankáři. Myslím si ale, že stále jsme na papíře favoriti my a musíme to ukázat v obou duelech. Musíme hrát svoji hru, vletět do zápasu, být dominantní,“ hecuje dvaadvacetiletý útočník.

Atraktivní duel to bude v neděli jistě také pro zlínského Slavomíra Ferenčíka a Dávida Kormana, kteří ještě loni oblékali dres Olomouce. „Zatím nad tím ale nepřemýšlím, mám teď dost věcí do školy,“ usmál se Korman. „Ale myslím, že mě to bude dost bolet,“ dodal mladý slovenský forvard.

Autor: Jakub Kudláč