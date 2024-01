Hned zkraje roku posilují. Fotbalisté Zlínska oznámilo příchod nedávného hráče rezervy Zlína Tobiáše Slováka, na zkoušku naopak zamířilo kvarteto borců. O angažmá v prvoligové Sigmě Olomouc se porve její bývalý mládežnický útočník David Kašpárek.

Ze zápasu Zlínska se Slováckem B. | Video: Deník/Radek Štohl

„Hlásíme první zimní posilu, tou je 22letý Tobiáš Slovák. Jedná se o perspektivního, ale zároveň už zkušeného levonohého stopera, který zapadá do našeho herního stylu,“ přiblížil klub na oficiálním facebooku.

Slovák je odchovancem zlínského fotbalu, prošel si U19 i B-týmem. V loňské sezóně nastupoval za slovenský Púchov.

Podle očekávání se ihned od začátku kalendářního roku vydaly na zkoušku opory týmu. Nechybí tak už jen kapitán Olexander Pernatskyi, ale i další čtyři borci.

„Na testy do Líšně se hlásí Denis Dziuba a Patrik Gerža, do Sigmy Olomouc David Kašpárek a do Kroměříže Jiří Kiška,“ dodal otrokovický mančaft.