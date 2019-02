Zlín – /ROZHOVOR/ Bylo hodinu po úterním tréninku. V hale zhasnuto, na rozježděném ledě však stále řádili zlínští hokejisté, kteří neměli být nominováni na zápas. Mezi nimi byl i brankář Tomáš Štůrala, který se až v pondělí po příjezdu z prvoligového Šumperka zapojil do tréninku. Přesto právě na něj trenéři ukázali.

„Vůbec jsem s tím nepočítal. Přišlo to jako blesk z čistého nebe," přiznal po zápase šťastný 29letý gólman.

Středeční nečekaný hrdina, který výrazně zasáhl do osudu pátého čtvrtfinále play off. Od začátku utkání ve vyřazovacích bojích přitom nastoupil vůbec poprvé, i tak pochytal všech 26 střel soka a lapil pro sebe premiérovou extraligovou nulu.

Hlídal jste si ji v závěru?

Určitě jsem se snažil neinkasovat. Důležitější ale bylo vítězství týmu. V závěru jsme sice hráli oslabení, ovšem kluci párkrát vyhodili puk. Zvládli to dobře.

Od začátku zápasu jste přitom vypadal dost klidně. Cítil jste nějakou nervozitu?

Nechtěl jsem se stresovat, ale hokejem se bavit. Play off jsem chytal od začátku vůbec poprvé, takže jsem si chtěl zápas hlavně užít.

Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do branky?

Až ráno na rozbruslení před zápasem. Oznámili mi to trenéři a hodně mě tím překvapili. Přijel jsem totiž dělat trojku, odtrénovat to. Samozřejmě mám velkou radost.

Neměl jste už domluvenou dovolenou?

(Směje se.) Tak to ne. Kdo by nechtěl hrát play off extraligu. Ani nic naplánovaného jsem neměl.

Spoluhráči byli až neobyčejně kompaktní. Velmi ochotně si lehali do střel. Pomohli vám?

Byli fantastičtí. Před zápasem mi říkali, že mi chtějí co nejvíce pomoct, abych to měl lehčí. A to také splnili. Skákali do střel, vyhazovali puky. Prostě super!

Vykolejilo Hradec Králové vaše nasazení, nebo spíše nevyužitá čtyřminutová přesilovka na začátku zápasu?

To nevím. Určitě ale měli nastudované Kášu (Kašíka) i Horču (Horčičku), takže to pro něj rozdíl asi byl. A určitě jim nevyužitá početní výhoda moc na klidu nepřidala. Když nedáte gól a prakticky nevystřelíte na bránu, necítíte se dobře.

Když jste se nominaci dozvěděl, jak na ni reagovali oba brankářští kolegové?

Trenér chtěl zkusit něco jiného. Opravdu jsme se to dozvěděli až ráno, kluci byli úplně v pohodě. Jsme jeden tým, tady se musí počítat se vším.

Cítíte šanci si vychytat po letech konečně pevné místo ve zlínské brance?

Určitě každý zápas je menší příležitost si o extraligu říct.

Poslední zápas jste odchytal 19. listopadu ve 25. kole proti pražské Spartě, kdy jste pomohl k parádnímu obratu. Vzpomněl jste si na něj?

Určitě ano. Jen jsem doufal v podobný závěr.

Bydlení už máte zařízené?

Kdepak. Ubytovali mě na hotelu. Zatím nic hledat nebudu. Uvidíme, jak dlouho tady budu. V tuhle chvíli to ještě neřeším.