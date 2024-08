Aktualizujeme

„Spolupráce je víceletá a partnerství se promítne do klubového názvu i loga,“ potvrdil generální manažer zlínského hokeje Jan Pravda.

O konkrétní výši podpory Beranů oba zástupci hovořit nechtěli. „Každopádně významně pomůže posílit rozpočet pro blížící se sezónu,“ pousmál se šéf klubu.

Jeden z největších výrobců českým výrobcem oken a dveří s třicetiletou tradicí podporoval zlínský hokej dvě sezony, naposledy v roce 2009.

Zlínský hokejový klub představil nového generálního sponzora RI Okna. | Video: Břenek Martin

„Sice se říká, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, ale ne vždy v životě jsem se tímto moudrem řídil. Někdy jsem měl a nedal jsem na rady druhých. Zejména má manželka Kamila měla mnohdy pravdu, a za to jí patří velké poděkování. V tomto případě jsem opět přesvědčený, že naše společnost RI Okna druhým návratem přispějí k jednoznačným záměrům Beranů Zlín - a to postoupit, vrátit se opět do extraligy,“ sdělil po podpisu smlouvy šéf firmy RI Okna Petr Ingr.

Do nové, nadcházející sezony 2024/25 tak klub vstoupí s obměněným názvem RI Okna Berani Zlín. Logo staronového generálního partnera nebude chybět na ledové ploše, hráčských dresech ani v oficiálním znaku klubu.

„Jsem velice rád, že se nám daří naplňovat naše vize přestavby klubu, které jsme si předsevzali. Chceme vytvořit silné a stabilní zázemí pro hráče, fanoušky a partnery klubu. Od sezony 2015 - 201616 se jedná o jedno z nejsilnějších uzavřených partnerství a jsem šťastný, že se jedná o společnost z našeho kraje. Podpis smlouvy s novým generálním partnerem mne velice těší a chtěl bych poděkovat panu Ingrovi a celému jeho týmu za podporu a věřím, že společně zahájíme novou sezonu, která bude mít vítězný konec,“ je optimista Jan Pravda.