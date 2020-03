Hraje se. Bez diváků! Také úterní duel druhého zápasu předkola play-off mezi hokejisty PSG Berani Zlín a Olomouci se neobešlo bez bezpečnostních opatření. Český svaz ledního hokeje na dopoledním briefingu oznámil, že se veškeré zápasy odehrají s omezeným počtem fanoušků, nebo před prázdnými tribunami.

HC Olomouc - Zlín. První zápas předkola | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Stejně jako další zápasy organizovaných Českým svazem ledního hokeje se bude hrát dle rozpisu s tím, že počet diváků nesmí přesáhnout sto osob. Normálně se hraje, ale do počtu diváků, který vláda stanovila, to znamená, že na zápase může být maximálně 100 diváků. Ti, kteří zajišťují ten zápas, se nepočítají. Netýká se to ani akreditovaných novinářů, to jsou všechno lidé, kteří tam jdou do práce,“ řekl na brífingu předseda svazu Tomáš Král s tím, že situace vyplývá z odůvodnění ministerstva zdravotnictví.