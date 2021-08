Naposledy 11. října loňského roku trénovali hráči SHK LAPP Zlín společně na ledě. Poté koronavirová omezení zastavila a následně zrušila soutěž a posléze přes léto zase znemožnil trénink fakt, že z domovského stánku se stalo očkovací centrum. I proto zatím tým trénuje na kroměřížském zimním stadionu, kde jej čeká soustředění v režimu dvakrát denně led a jednou denně posilovna.

Někteří ještě na konci měsíce července absolvovali soustředění ve Znojmě pod vedením zlínského brankáře Jana Matouška.

Příští týden už by se měl mančaft vrátit do svého stánku ve Zlíně. "Je to fakt, který jsme museli přijmout. Prvně jsme mysleli, že budeme trénovat i přes léto, ale nakonec to nebylo možné. Jsme rádi za dohodu v Kroměříži, ale už se těšíme na návrat domů. Je to logisticky těžší, navíc teď při soustředění, kdy musíme přejíždět na led do Kroměříže, do posilovny ve Zlíně a zase večer do Kroměříže a na hotel zpět do Zlína," popisuje trable generální manažer klubu Petr Julina.

Jeho tým je ale rád, že už se alespoň nějak připravuje na novou sezonu. Opět vinou nejisté situace z ní vypadl mezinárodní domácí turnaj LAPP Cup, ostrý start tak posledního vítěze domácí ligy čeká 11. září na Spartě. Základní část by měl Zlín ukončit na konci ledna v Havířově.

Kvůli paralympiádě v Pekingu je navíc soutěž zkrácená. Odpadne play off, první dva týmy ze základní části půjdou rovnou do finále. To se odehraje na dva zápasy na neutrální půdě. Pozor, nikoli na dva vítězné zápasy, ale pouze na dva duely. Skóre se sečte a vítěz se stane mistrem. Tedy snad. Napotřetí už by ale liga mohla svého vítěze poznat, ne?

Kompletní rozpis zápasl Zlína je zde.

Autor: Jakub Kudláč