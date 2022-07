Sezonu si ještě prodloužil účastí na Mistrovství světa v Rize. S Francií ve skupině A skončil na šestém místě. „Bylo to fajn, hráli jsme znovu po dvou letech, kdy to kvůli covidu nešlo. Dostali jsme možnost hrát v elitní skupině a svůj cíl jsme splnili. Měli jsme v týmu spoustu nových kluků, pro které to bylo první mistrovství a popasovali se s ním skvěle,“ nebere konečné umístění nijak tragicky.

Závěrečný zápas odehrál 24. května proti Kanadě. Tedy tři a půl týdne poté, co jeho zlínští parťáci už polykali dávky suché přípravy.

Odpočinek byl ale nezbytný. „Po mistrovství světa jsem si potřeboval na chvíli dát pauzu a pročistit hlavu, což je pro mě hodně důležité,“ přiblížil Claireaux.

Jaký byl jeho program ve volném čase? „Pár dní jsme byli ve Francii s rodinou mé ženy, pak jsme letěli domů na ostrov Saint Pierre a Miquelon u Kanady a tam jsme byli s mou rodinou.“

Více než čtyři měsíce po skončení uplynulého ročníku Tipsport extraligy je zpátky ve Zlíně. Sestupu lituje, zároveň se však už nemůže dočkat příští sezony. „Teď už se naplno soustředím a těším na novou výzvu. Jsem tu proto, abych týmu pomohl vítězit a vrátit se zpátky do extraligy,“ má jasno francouzský útočník, který na první místo staví tým. „Nedávám si žádné osobní cíle. Samozřejmě bych chtěl být produktivní, ale pokud v zápase nedám gól a my ho vyhrajeme 5:0, tak mi to rozhodně vadit nebude. Musíme být úspěšní jako tým a toho dosáhneme, když budeme silní pospolu a táhnout za jeden provaz,“ zdůrazňuje borec se 144 starty v české nejvyšší soutěži.

Možností bylo hodně, připouští Gazda. Jak vnímá derby se Vsetínem?

V extralize celkově nasbíral 69 kanadských bodů, na gólu se v průměru podílel v každém druhém zápase. I proto bylo pro některé fanoušky překvapením, že zůstal věrný zlínskému klubu. „Byl to první tým, za který jsem si po příchodu do Česka zahrál, takže mám ke Zlínu speciální vztah. Vždycky jsem se tu cítil dobře, a i proto jsem se rozhodl zůstat. Během léta jsem měl možnost jít jinam, ale řekl jsem agentovi, že pokud se vrátím do Česka, tak jedině do Zlína. Jsem rád, že to tak dopadlo,“ pochvaluje si setrvání v Baťově městě.

Zatímco u opory zadních řad Daniela Gazdy jsou reálné střídavé starty do extraligy, Valentin Claireaux o něčem podobném neuvažuje. „Vůbec jsme se o tom s agentem nebavili, nic takového není na stole a ani nikam nechci. Plně se soustředím na Zlín a na to, jak se nám bude dařit tady,“ uzavírá zkušený útočník, jenž v 56 zápasech ve zlínském dresu získal 37 kanadských bodů.