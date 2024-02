Bojkot Žlutomodrých trval jen měsíc, už zítra nebudou chybět na domácím zápase hokejového Zlína proti Jihlavě. Informovali o tom ve čtvrtek večer na oficiálním facebooku.

Setkání vedení Beranů s fanoušky na konci ledna. | Video: Se souhlasem Vojtěcha Garguláka.

„Žlutomodří vyhlašují příměří a pozastavují svůj bojkot. Dnes, tedy ve čtvrtek 29. 2. v poledne, se sešli zástupci Žlutomodrých se zástupci hráčů na neoficiálním setkání mezi šesti páry očí. Vyříkali jsme si to. Opět padlo několik slov o tom, proč bojkot, co bude dál, bude-li,“ uvedli na úvod večerního příspěvku.

Jak dále prezentují, o schůzku měli mít přímo zájem samotní hráči Beranů. Jedním z jejich hlavních motivů je podpora v klíčové fázi sezony.

„Společně jsme uznali, že přes veškerý bojkot se do konce sezóny už nic zásadního nezmění a ani vlastně změnit nemůže. Že všechny rozepře mezi klubem, námi i jinými skupinami fanoušků, veškerá zlá krev, křivdy a vzájemné osočování, to vše je na škodu, protože je potřeba, abychom teď byli všichni jednotní. Tak tedy jdeme do toho, vracíme se. Ruku na to. Pomůžeme každou hlasivkou, každým tlesknutím, každým úderem do bubnu,“ burcuje spolek Žlutomodrých.

Zlínští hokejisté se po reprezentační přestávce zvedli, bodovali v pěti z šesti zápasů. Aktuálně jsou na dvouzápasové vítězné vlně, kterou naposledy zažili začátkem roku.

Předseda Žlutomodrých o ultimátu i bojkotu: Neviděli jsme jinou možnost

„Zlým jazykům a pošklebkům o tom, že se vracíme, až teď, když se daří, bych rád připomenul, že to budou právě oni, kteří s radostným rykem vtrhnou na zimák na první zápas playoff, aniž by je kdo předtím kdy viděl v ochozech při prohraných zápasech základní části. My jsme si tou hrůzou prošli. Trpěli jsme společně. Nejsme fanoušci úspěchu,“ zdůrazňují.

Bojkot Žlutomodrých nastal na konci ledna při zápase s Prostějovem, ve kterém ševci padli 1:2 po samostatných nájezdech. Berani poté doma odehráli ještě tři utkání, ve všech zvítězili. Včetně derby se Vsetínem.