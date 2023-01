„Žlutomodří nejsou a nikdy nebyli chuligánskou skupinou. Pokud má někdo potřebu se bít s fanoušky soupeře, je to jeho věc, ale neměl by to tahat na zimák. A je úplně jedno, že provokace vzejde z druhého tábora fanoušků/provokatérů,“ zdůrazňují.

„Nebudeme tady sortovat zlínské fanoušky na hokejové, fotbalové, volejbalové a jiné - v Třebíči jsme byli na hokeji jako jedna hokejová banda a tím co se stalo, jsme akorát poškodili klub. Co z toho, že se podařilo po dlouhé době vypravit větší výjezd, když na tribuně ti, co by to měli strhnout, nefandí, nebo fandí nesmysly, případně jsou našrot a sotva se drží na nohou?“ tážou se Žlutomodří.

Nevhodné chování zmiňované skupinky fanoušků hned po zápase odsoudila drtivá většina zlínských podporovatelů. Včetně samotného generálního manažera klubu Roberta Hamrly.

„Co se stalo v Třebíči odsuzuji a budu to řešit. Toto nejsou zlínští fans,“ adresoval Hamrla své rozhořčení na svůj oficiální twitterový účet.