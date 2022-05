„Majitelé v první fázi nic neodmítli, jen na mojí nabídku nebylo reagováno,“ řekl na úvod 45letý majitel reklamní agentury. „Vyhlášením výběrového řízení je jasné proč. Tehdy jsem veřejně deklaroval, že do něj nepůjdu. Bylo to ale v době, kdy jsem netušil, že majitelé přijdou s vizí, která je mě blízká a že budu vlastník licence na II. ligu mužů, kterou jsem získal z Hodonína a převedl do Vyškova. Toto jsou myslím pádné argumenty pro pochopení mého rozhodnutí,“ uvedl na vysvětlenou Hamrla.