„Trenéři vyhodnotili, že Radek je přínosem pro tým, stran svého přístupu k hokeji i působení na ledě. Přijal svoji roli v týmu a vidíme v něm potenciál růstu," vysvětlil setrvá 25letého Veselé sportovní manažer Beranů Martin Kotásek.

Klub se zároveň rozloučil s útočníky Jakubem Šlahařem a Vojtěchem Dobiášem. „Chtěl bych oběma poděkovat za spolupráci. Jejich postavení v týmu nebylo v posledních týdnech dostačující. Jakub se v posledních zápasech většinou nedostal ani do sestavy, Vojta většinu z posledních dvou sezon promarodil. Takže by nedostali patřičný prostor na ledě. Proto se trenéři klubu rozhodli o jejich uvolnění," doplnil Kotásek.

Jakub Šlahař (30 let) jako odchovanec zlínského hokeje v dresu Beranů oodehrál více než 200 zápasů, Vojtěch Dobiáš (21 let) má na kontě 21 extraligových startů. Zatímco Šlahař se přesouvá do prvoligového Frýdku-Místku, tak Dobiáš je zatím bez angažmá.