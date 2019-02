Zlín – Ani další dvě trefy a asistence zlínského „kanonýra“ Petra Lešky neodvrátily druhou domácí porážku hokejových beranů v řadě. Proti Pardubicím vedli pouhé dvě minuty.

Extraligoví hokejisté Zlína se střetli v rámci 25. kola nejvyšší soutěže s Pardubicemi. Petr Leška v sobouji o puk. | Foto: DENÍK/Daniel Ostrčilík

„Špatný zápas. Málo jsme bruslili, osobní souboje nebyly vůbec žádné. Roli sehrála možná únava z posledních utkání, nebo z cesty z Karlových Varů. Možná přišlo i uspokojení, jelikož jsme po přestávce hráli dobře. Je to jedno s druhým. Musíme se vrátit zpět na zem a bojovat,“ vybízí Leška.

Přestože Zlín dokázal reagovat a otočit vývoj první třetiny, výhody nevyužil a Pardubice opět vyrovnaly a ve druhé části odskočily na dvoubrankový rozdíl. „Ani první třetina nebyla z naší strany dobrá. Nabídli jsme jim hodně šancí, Mohli jsme být rádi za remízu 2:2. Už úvod dal předzvěst, že to nebude dobré,“ všiml si.

Berani podruhé prohráli před vlastními fanoušky, přestože se jim v poslední době daří loupit na stadionech soupeřů. „Je to škoda, když body urveme venku, doma bychom je měli potvrdit,“ uvědomuje si s 33 body (13+20) druhý nejproduktivnější hráč extraligy.

Zlínský tahoun prožívá jednu z nejlepších sezon v kariéře, přestože je mu již 35 let. „Když to tam padá, užívám si to a doufám, že to tak bude pokračovat a budeme vyhrávat a pohybovat se na špici, kam jsme se po špatném začátku dostali,“ věří Leška.