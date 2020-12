„Utkání se mi hodnotí dobře. Porazili jsme silného soupeře. Po nešťastné porážce z minulého zápasu jsme navázali na způsob hry, hráči byli odměněni vítězstvím. Škoda branky před koncem zápasu, kdy na nás vytvořili tlak. Dnes se nám však dařilo. Z výhry máme radost.

Měl jste v závěru utkání obavy, že se bude opakovat scénář s Karlovými Vary, proti kterým jste prohráli dvě vteřiny před koncem?

Stálo to bylo čerstvé, měli jsme v našich hlavách. Po dnešku však víme, že jsme schopni dohrát zápas, aby výsledek zůstal dobrý.

Utkání s Karlovými Vary navíc mělo dvě roviny. Herní byla velmi dobrá, výsledek k tomu nepatřil. Nechceme se ovšem už v tom pitvat, stejně ho nezměníme. I když tohle vítězství bylo těsné, tak pro nás je velmi povzbudivé.

Doma jste letos poprvé vyhráli za tři body…

Sezona je zvláštní. Výhoda domácího prostředí je pouze v podstatě v tom, že nikam necestujeme. Kulisa a podpora chybí všem mužstvům, kde bývá velká návštěvnost. Z tohoto pohledu nyní nikdo netěží. Statistiku domácích a venkovních zápasů však nevedeme. Pro nás jsou důležité body.

Hned na začátku zápas se zranil David Nosek. Jak to s ním vypadá?

Byl to nekontrolovatelný pád. Už podstoupil vyšetření, dokonce se za námi stavil v kabině. Není to nic vážného, co by ho na delší dobu mělo vyřadit ze hry. Uvidíme, jak se to dále bude vyvíjet.

Od rozehrání soutěže vás celkově trápí zranění. Jak jsou na tom daní hráči?

Těžko se predikuje. Honza Dufek a Štěpán Fryšara už bruslí, ale vzhledem ke zranění více do tréninku zasáhnou nemůžou. Pozitivní u nich je, že po této stránce nebudou mít výpadek. Fořťák (Tomáš Fořt - pozn. red.) podstoupil další vyšetření, bližší informace však zatím nemám.

Poslední dva zápasy znovu odchytal Libor Kašík. Jak to máte nyní s brankáři v plánu?

Jsme rádi, že Libor v roli jedničky odchytal velmi dobré utkání s Karlovými Vary, dnes si zasloužil nulu. Branka padla po buly, jde za hráči. Vyřešil spoustu těžkých okamžiků. V současné době není důvod něco měnit. Před sebou však máme další zápasy.