„Nejspíš z nás mají strach,“ rozesmál se vsetínský útočník Jiří Karafiát, který je zlínským odchovancem a na Zimním stadionu Luďka Čajky má vyřízené střídavé starty.

„To snad nemyslel vážně,“ vyprskl smíchy obránce Zlína Daniel Gazda a Karafiátův spoluhráč z juniorky.

Víc vyhecovaní a nažhavení byli na Lapači,

„Samozřejmě i mě to osobně mrzí, ale ještě víc asi fanoušky. Pro celý Zlínský kraj by to bylo zpestření. Je to velká škoda. Jak já tak i fanoušci se na to těšili,“ cítil 21letý forvard Vsetína původem ze zlínské městské části Kostelec.

Přípravák pro fanoušky

V Baťově městě prý brali bitvu čistě po sportovní stránce. Spíš jako jednu z mnoha. Šestinásobný extraligový mistr aktuálně připravující se na třetí sezonu ve druhé nejvyšší soutěži přece jen nemá takovou sílu jako v dobách největší slávy.

„Úplně že by mě zrušení mrzelo, se říct nedá. Nevím jak pro ostatní, ale pro mě by to byl spíš normální přátelák. Rozumím těm, co derby hrávali, ti by to možná měli nastavené trošičku jinak. Ale u mě nic výjimečného. Byl by to spíš přípravák pro fanoušky, aby trosku zavzpomínali na doby, kdy se derby hrávaly normálně v extralize,“ myslí si Gazda.

Jenže pro Karafiáta by to žádný tuctový zápas rozhodně nebyl.

„Bylo to pro mě něco víc, vyjet na led proti „svým“. Strašně jsem se na to těšil a docela mě to mrzí. Bavil jsem se o tom i s kluky v šatně a bylo by to fakt super zahrát si proti Zlínu. Už se stalo, nic se neděje a jede se dál. Třeba příští rok v extralize,“ pousmál se Karafiát s vírou postupu mezi extraligovou smetánku.

Vysoce rizikové utkání

Argumenty vedení Zlína o vysoce rizikovém utkání, složitému zajištění bezpečnosti a vůbec problematické organizaci, které nakonec byly zásadní pro zrušení připravovaného střetnutí, zlínský bek chápe.

„Asi rozumím, lidí by přišlo určitě dost. Dostával jsem dost zpráv od známých, jestli dokážu sehnat lístky, takže zájem o zápas byl velký a s tím samozřejmě velké rizika, protože rivalita bývala obrovská,“ ví 21letý zadák Beranů.

„Mám na to svůj názor a raději ho říkat nebudu. Ne, nebudu se k tomu vyjadřovat,“ omluvil se Karafiát.

Každopádně s blížícím se termínem utkání a nejasnostmi kolem pořadatelství obě kabiny sledovaly. „Samozřejmě, že o tom nějaká slova padla. Hlavně, když se to v Hradišti zrušilo. Ale že by to bylo téma číslo jedna to ne,“ přiznal upřímně Gazda, že ve zlínské kabině mají rozhodně o čem diskutovat.

„Zase tak velké téma to nebylo. Všichni jsme věděli, že kdyby se to uskutečnilo, byla by to pořádná řežba, ale víc jsme to nějak neřešili,“ dodal Karafiát, který teprve zítra po opravě mrazícího zařízení vyrazí s týmem poprvé na led vsetínského Lapače.