Zlín - /INFORMACE V ČLÁNKU SE NEZAKLÁDAJÍ NA PRAVDĚ/ Špunty odletující od jedné lahve sektu za druhou, spousta jídla a pití a jako číšník hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák z ČSSD. To je téměř každodenní obrázek, který je poslední dobou k vidění ve zlínském mrakodrapu, kde krajská samospráva sídlí.

Váš sekt, pane. Hejtman Stanislav Mišák dolévá sklenici svému předchůdci ve funkci Liboru Lukášovi. | Foto: DENÍK/Ondřej Čaník

Hejtman se tak totiž snaží být úslužný ke koaličním partnerům v krajské radě. „Posledně jsme na zastupitelstvu museli stáhnout náš návrh na úhrady regulačních poplatků, protože kolegové z ódéesky i z kádéú, kteří jsou s námi v radě, ho sveřepě odmítli. Chci je proto mít pořád v dobré náladě, aby se všemi změnami, které navrhneme, v budoucnu souhlasili,“ vysvětlil Mišák.

Jeho aktivity si plně užívá hlavně jeho náměstek Libor Lukáš z ODS, kterého koncem minulého roku Mišák ve funkci hejtmana vystřídal. „Nemohu říci, že by mi to vadilo. Konečně se tu totiž projevuje, kdo vlastně má na to být v progresivním vůdčím postavení a kdo ve funkci pohůnka,“ poznamenal mírně zakaleným hlasem Lukáš. Mišákovi přitom nechce dát nic zadarmo a často prý ho při obsluhování kritizuje.

„Jednou si nechal donést hned třikrát po sobě sklenku šampusu, kterou výjimečně nechtěl vypít, protože opakovaně tvrdil, že v ní plavala muška. Pokřikoval přitom na obsluhujícího hejtmana, že si nalejeme čistého vína,“ uvedl další pravidelný účastník těchto setkání, křesťanskodemokratický náměstek hejtmana Jindřich Ondruš. Sám však také není podle očitých svědků právě skromný. Jemu totiž Mišák musí servírovat jen nejlepší mešní víno.

Občas si navíc rozjaření radní pozvou na večírek, který ale někdy probíhá i během celého dne, i běžné občany, kteří se v mnoha případech také rádi napijí, ale často se počínání politiků diví a kritizují je. Na jejich výtky však hejtman Mišák nedá. „Je to pro blaho a svornost kraje. A vůbec, na co máme reprefondy? Přece nedopustíme, aby všechny tyto peníze vyjedly a vypily jen oficiální návštěvy,“ komentoval Mišák.

Informace uvedené v článku se nezakládají na pravdě.