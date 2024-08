Jaroslav Dobeš přezdívaný guru Jára zůstane definitivně na svobodě. Trest za znásilnění sedmi klientek esoterické školy si podle tuzemských soudů dostatečně odpykal ve filipínské vazbě, kde strávil přes osm let.

Verdikt Krajského soudu v Brně minulý týden potvrdil Vrchní soud v Olomouci. S odkazem na dokumenty v aplikaci InfoSoud o tom dnes informoval Český rozhlas Radiožurnál (ČRo) na webu iROZHLAS.cz.

Krajský soud v Brně v červenci už podruhé rozhodl, že se Dobešovi do výkonu téměř šestiletého trestu za znásilnění sedmi žen započítává doba strávená v imigrační vazbě na Filipínách. Opřel se o dokumenty zaslané z Filipín. Soud na základě informací získaných od filipínských úřadů dospěl k závěru, že Dobeš byl v tamním detenčním zařízení držen nejen kvůli porušení vnitrostátních předpisů, ale především kvůli trestnímu řízení v Česku.

Rozhodnutí vrchního soudu, které má být už konečné, nebylo zatím písemně vyhotoveno. Soud na to má 20 dní a až poté ho zašle účastníkům řízení. Stejný verdikt podle serveru iROZHLAS.cz padl také u Dobešovy spolupracovnice Barbory Pláškové, rovněž odsouzené za znásilnění.

Náboženský azyl na Filipínách

Dobeš a jeho spolupracovnice byli v Česku v nepřítomnosti odsouzeni za znásilnění několika studentek neakreditované esoterické školy Poetrie v letech 2004 až 2007. Za to si měli odpykat 5,5 roku, respektive pět let ve vězení. Z Filipín, kde žádali o náboženský azyl, eskortovala policie Dobeše zpět do Česka v první polovině loňského srpna, Pláškovou o dva týdny později.

Dobeš s Pláškovou byli následně propuštěni na svobodu. Krajský soud v Brně, který jejich případ posuzoval, rozhodl, že si trest dostatečně odpykali ve filipínské vazbě. V ní strávila dvojice přes osm let. Deportaci do Česka se totiž aktivně bránila. Proti propuštění se ohradila státní zástupkyně, její stížnost ale neměla odkladný účinek.

Podle pravomocného verdiktu trestního soudu Dobeš na různých seminářích takzvaně odháčkovával ženy. Tvrdil, že jejich všemožné problémy způsobují háčky, které v nich zanechali bývalí sexuální partneři. Dobeš tyto háčky sexuálním aktem ženám údajně uvolňoval.