V neděli odpoledne se rozhodl šedesátiletý muž přeparkovat své auto v obci Kašava na Zlínsku. Pozapomněl, že předtím popíjel slivovici i pivo. Jen shodou šťastných náhod se při jeho jízdě nikomu nic nestalo. Jeho nebezpečná jízda neunikla svědkovi, který přivolal policii.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

„Řidič konzumoval slivovici a pivo a odpoledne chtěl popojet se svým vozidlem. To se mu však nepodařilo. Nejprve narazil při jízdě vpřed do výdejního boxu zásilkové společnosti, potom začal couvat a narazil do zaparkované Škody Octavia,“ popsala mluvčí policie Monika Kozumplíková. Nakonec muž zaparkoval na travnaté ploše v centru obce Kašava.

Muž ve Zlíně masturboval v trolejbusu. Byl pod vlivem pervitinu

Když mu změřili policisté alkohol v krvi, nestačili se divit.

„Muži v organismu kolovaly téměř tři promile alkoholu,“ dodala Kozumplíková.

Policisté mu na místě sebrali řidičský průkaz a další jízdu mu zakázali. Škoda, kterou způsobil, je předběžně vyčíslena na 15 tisíc korun. Muž je nyní podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody.