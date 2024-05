Mladý muž se rozhodl, že za nákup obchodě nezaplatí. Z prodejny v Napajedlech utekl s plným košíkem zboží v hodnotě přes osm tisíc korun. Protože to nebylo poprvé, kdy se krádeže dopustil, hrozí mu až tři roky vězení.

Devětadvacetiletý muž poprosil svou kamarádku, zda by ho odvezla do obchodu. V prodejně házel do nákupního košíku vše, co mu přišlo pod ruku a co by se dalo zpeněžit. Nářadí, sýry, alkohol, kosmetiku.

„Pokladnou prošel bez zaplacení a utíkal do auta, kde na něj kamarádka čekala. Plný košík dal do kufru a řekl jí, ať jede pryč. Sám se dal na útěk,“ popsala netradiční způsob krádeže policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Jeden ze zaměstnanců prodejny si zloděje všiml, vyběhl za ním a dokonce si stihl napsat registrační značku ujíždějícího vozidla. O zbytek se postarala policie.

Nejprve zjistila, kdo auto řídil, poté vozidlo vypátrala. V kufru se stále nacházel nákupní košík s odcizenými věcmi a potravinami. Ty putovali zpět do obchodu.

Po pachateli policisté pár dní pátrali, když ho našli, muž se ke krádeži přiznal. „Vzhledem k tomu, že byl za stejnou trestnou činnost potrestán již v uplynulých letech, mohl by v případě odsouzení strávit za mřížemi až tři roky,“ dodala Kozumplíková.

Výtečník má rejstříku trestů šest záznamů pro majetkovou trestnou činnost, z věznice ho propustili před dvěma lety.