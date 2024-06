Návrat na místo činu se nevyplatil pětadvacetileté zlodějce, která ve Zlíně kradla čokolády.

„Krátce po čtvrté hodině odpolední ve středu 5. června přijalo stálé operační centrum Městské policie Zlín oznámení o zadržení pachatele krádeže zboží. Do supermarketu v místní části Prštné tak vzápětí zamířila nejbližší motorizovaná hlídka,“ přiblížil mluvčí zlínské městské policie Pavel Janík.

Krádež zaznamenaly kamery

O čtvrt hodinu později strážníci zjistili, že mají co do činění s pětadvacetiletou ženou ze Zlína. „Ta se krádeže ovšem nedopustila nyní, ale již o den dříve, kdy bez zaplacení odnesla deset čokolád v hodnotě 1 349 korun. Její protiprávní jednání bylo zachyceno vnitřním kamerovým systémem provozovny a záznam byl vyhodnocen až po jejím odchodu. Když na druhý den opět přišla do obchodu, spadla pomyslná klec,“ sdělil mluvčí.

Prodejna Lidlu ve Zlíně terčem kritiky kvůli samoobslužným pokladnám

Strážníci se od ženy dozvěděli, že motivací ke krádeži byla finanční tíseň a ukradené zboží tak bylo nejspíše určeno k dalšímu prodeji. „Při ověřování totožnosti mladé ženy navíc vyšlo najevo, že dotyčná již byla za podobný skutek v minulých třech letech odsouzena nebo potrestána. Tím se kvalifikovala mezi podezřelé z přečinu krádeže a strážníci ji proto předali k dalšímu šetření kolegům z republikové policie,“ uzavřel Pavel Janík.

