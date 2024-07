Aktualizujeme

Soud zamítl návrh na obnovu řízení v kauze třináct let staré vraždy ve Slopném | Video: Petra Procházková

ČTK Petra Procházková aktualizováno dnes 14:35

Obnovu řízení v případu třináct let staré vraždy ve Slopném, za kterou si více než dvacetileté tresty odpykávají Maroš Straňák a David Šimon, soud po pěti měsících rozhodování nepovolil. Soudce Pavel Dvorský to zdůvodnil tím, že se nevyskytly nové důkazy, které by mohly závažným způsobem ovlivnit předchozí rozhodnutí soudu. Odsouzení opakovaně tvrdí, že jsou nevinní.