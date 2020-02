Proto se tento rok nechali organizátoři festivalu inspirovat jeho dlouholetou minulostí, ale i další dlouholetou budoucností a dali mu název 2020 Návrat do budoucnosti.

„Smyslem je nejen pouštět filmy. My se chceme zároveň i dívat do budoucnosti a s tou se pojí i věda a technika, kterou chceme dětem přiblížit,“ vysvětlila umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Organizátoři festivalu představili v úterý jeho letošní vizuál. Hlavním průvodcem festivalu bude opět opice, i když bude mít novou podobu. Autory letošního vizuálu jsou opět výtvarník Petr Nikl a designér Zdeněk Macháček. Základem vizuálu se stalo spojením kreseb opice a robota a vznikl tak nový celek - graficky pevná digi-ikona ROBO-OPICE.

„Chceme dokázat veřejnosti, že vizuál vytvořený spojením popsaných prvků, navodí atmosféru věčné touhy „dotknout se hvězd“ a může oslovit úplně všechny generace,“ uvádí Zdeněk Macháček ze zlínského Studia 6.15

Podle organizátorů je jejich záměrem festivalovým děním zasáhnout co nejvíce obyvatel krajského města a udržet si skvělou prestiž, která festivalu předchází.

„Což se nám také daří,“ ocenil spokojeně prezident festivalu Čestmír Vančura.

Návštěvníci i fanoušci zlínského festivalu se opět mohou těšit na řadu doprovodných akcí, které začnou již před jeho začátkem.

„Ve městě budou instalovány panely s velkoformátovými davovými fotografiemi z minulých ročníků festivalu. Lidé se tak na nich budou moci poznávat. Nebude však chybět ani výstava moderní virtuální galerie mapující jeho historii, speciální festivalový stroj času a další aktivity. Historii festivalu připomene i připravovaný dokument České televize režiséra a zlínského rodáka Tomáše Luňáka. “ přiblížila tisková mluvčí Kateřina Martykánová.

„Jistě je potěšíme i samotným zahájením festivalu v podobě veřejného openingu na Gahurově prospektu, pro nejmenší zase chystáme velkou dětskou party,“ pozvala nejmenší diváky výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová.

Tradiční součástí Zlín Film Festivalu bude opět dražba uměleckých filmových klapek, kdy 23. ročník Salonu filmových klapek odstartuje 17. března v Praze. KLAPKA TOUR 2020 bude mít letos opět 5 zastávek – z Prahy se vydá do Mladé Boleslavi, Olomouce, Brna a do Zlína, kde vyvrcholí tradiční aukcí, která se uskuteční 31. května v Kongresovém centru.

Tahákem letos budou opět odborné přednášky vedené například známým českým výtvarníkem a mistrem filmových triků Bronislavem Masníkem.

„Sekcí Kouzlo filmových triků bychom rádi vzdali hold americkému filmaři Ray Harryhausenovi, jednomu z nejvýznamnějších průkopníků trikových filmů. Výtvarník, jenž stvořil jedinečné loutky z filmů Souboj Titánů, Jáson a Argonauti či Sedmá Sindibádova cesta, by se letos dožil 100 let. Současník Karla Zemana, od jehož narození letos uplyne 110 let, se stal inspirací pro režiséry Stevena Spielberga, Petera Jacksona, George Lucase, Tima Burtona a mnoho dalších tvůrců speciálních efektů, kteří za pomoci nejnovějších technologií přináší divákům neuvěřitelné filmové zážitky,“ vysvětlila Markéta Pášmová.

Tuto minisekci tvoří filmy, které se staly revolučními po stránce speciálních a vizuálních efektů. Speciální projekce filmů jako např. Metropolis, 2001: Vesmírná odysea, Jurský park, Matrix či Gravitace budou doplněny o odborný úvod Kamila Fily a Borise Masníka.