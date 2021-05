Bude nabitý novinkami, filmy, besedami, rozhovory a zajímavostmi. O program v ulicích Zlína lidé také nepřijdou, i když bude přizpůsobený podmínkám, které si pandemická situace vyžádala.

Kromě programu v on linu potěší například filmové fanoušky i projekcemi v autokině. Nebudou chybět ani tvůrčí workshopy a program pro profesionály. Organizátoři festivalu však pevně věří, že podzimní – zářijové druhé části nejslavnějšího dětského filmového festivalu se všichni budou moci účastnit osobně a ve zdraví.

Letošním tématem filmového festivalu, jeho obou částí je Literatura ve filmu. Zlín Film Festival – díl 1. se uskuteční od 28. května do 1. června, na podzim by se potom měl konat i v tradičním formátu od 9. do 15. září 2021.

„Inspirovali jsme se současně i 85. výročím zlínských filmových ateliérů. Naše diváky pozveme i k virtuální prohlídce festivalových zón, na festivalové výstavy nebo do autokina,“ uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

„Jak je našim zvykem, nabídneme divákům opět bohatý a atraktivní program, ze kterého si vyberou opravdu všichni,“ ujišťuje také výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová. A jak bude vše fungovat?

Podle výkonné ředitelky festivalu v stačí době jeho konání přijít na festivalový web a vybrat si některou z 10 sekcí filmového nebo doprovodného programu.

„Vstoupit do nich bude možné od pátku 28. května, ale už nyní je možné se s obsahem programu seznámit, aby třeba divákům něco zajímavého neuteklo,“ doplnila Jarmila Záhorová s tím, že některé projekce a pořady budou mít svou premiéru v konkrétní časy, jiné naopak budou k dispozici v průběhu celého festivalu.

Pro pořady vysílané v reálném čase vybudovali organizátoři speciální studio v sídle Zlín Film Festivalu na Filmových ateliérech. Tam zamíří nejen hosté k interaktivním besedám a rozhovorům, ale také se zde v pátek 28. května v 10. hodin uskuteční slavnostní zahájení festivalu v rámci komponovaného audiovizuálního pořadu plného povídaní se zajímavými osobnostmi.

„Těšíme se, že v našem festivalovém studiu přivítáme během celého dne spoustu atraktivních hostů, s nimiž se vydáme po zlínské filmařské stopě, a to nejen do minulosti, ale také do současnosti,“ uvedl prezident festivalu Čestmír Vančura.

Podle něj Zlín Film Festival je projekt vzniklý ve zlínském filmovém studiu před 60 lety, který o odkaz zdejších filmařů dlouhodobě a systematicky pečuje.

Organizátoři také nově zařadili do programu na festivalový víkend projekce v autokině.

„Po loňském úspěchu nabídneme tentokrát divákům hned tři filmová představení. Půjde o trháky Le Mans ´66, Bohemian Rhapsody a novou českou komedii Bábovky podle úspěšné knižní předlohy Radky Třeštíkové,“ pozvala do autokina umělecká ředitelka Markéta Pášmová s tím, že projekce začínají od 21.30 hodin na parkovišti u ZOO Lešná.

Prodej vstupenek na vybrané online projekce a pořady včetně vstupenek do autokina bude zahájen 24. května na webu zlinfest.cz.

Podzimní část 61. Zlín Film Festivalu by se měla uskutečnit od 9. do 15. září v obvyklém formátu, tedy s klasickými projekcemi soutěžních i dalších filmů a doprovodným programem korespondujícím s nosným tématem letošního ročníku, kterým je „Literatura ve filmu“.