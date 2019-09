Výtěžek bude využit na pomoc a podporu rodinám se zdravotně postiženými dětmi ve Zlínském kraji. Ačkoliv sobotní deštivé počasí venkovním akcím příliš nepřálo, dobrovolní představitelé pohádkových postaviček se nenechali odradit a vykouzlili úsměvy na tvářích řady malých návštěvníků.

„Pohádkového lesa se účastníme už od prvního ročníku. Nejdříve jen s manželem a teď když už nám dorostly děti, zapojujeme celou rodinu včetně jejich kamarádů.

Akce má vždy úžasnou atmosféru, která je cítit jak z návštěvníků, tak z organizátorů, kterým patří obrovský dík za práci, kterou dělají. Proto s námi všemi pohádkovými postavičkami z Doubrav a Březůvek můžou vždy počítat.

Včera jsme si akci užili i přes nepřízeň počasí. Narychlo jsme změnili původní šmoulí hudební školu na šmoulí branný den. Takže se nám podařilo nejen sebe, ale i návštěvníky pěkně zahřát,“ prozradila členka šmoulí rodinky Lenka Mastešová.

Dobrovolných pomocníků se v sobotu sešlo sedm desítek.

„Velmi si vážíme jejich nezištné pomoci. Bez nich bychom akci nemohli uskutečnit,“ sdělila ředitelka Střediska rané péče EDUCO Zlín Dagmar Machová.

Malí i velcí návštěvníci, kteří se nenechali odradit deštivým počasím, si Pohádkový les moc užili.

„Naše děti se na akci už dlouho těšily, proto nás ani déšť nemohl zastavit. Výlet do pohádky byl pohádkový. Jsme rádi, že jsme mohli podpořit dobrou věc. Zkrátka jsme spojili příjemné s užitečným,“ pochvaloval si Martin Peterka ze Zlína.

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. již 14 let poskytuje terénní sociální službu, která pomáhá rodinám s dětmi se zdravotním postižením od narození do 7 let. Nabízí rodinám odbornou pomoc a podporu vedoucí ke zlepšení jejich kvality života, samostatnosti a nezávislosti na sociální pomoci. Služba je poskytována bezplatně v přirozeném domácím prostředí rodiny. (poh)

Martin Peterka