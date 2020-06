Už čtvrtý ročník Zlínského filmového léta zahájí v pátek 3. července česká komedie Poslední aristokratka. Loňský film mohou diváci navštívit na novém promítacím místě v Sadu Svobody.

Ještě v sobotu se bude na stejném místě promítat komedie S chutí Toskánska, v dalších týdnech se filmové plátno přesune do parku Komenského, na fotbalové hřiště do Příluku a Malenovic a do centrálního parku na Jižních Svazích.

„Ve výběru filmů se zaměřujeme hlavně na českou produkci. Pro diváky je připraven stánek s občerstvením,“ láká mluvčí magistrátu Tomáš Melzer. Srpnové filmy budou začínat ve 21:00, červencové pak ve 21:30. Vstup je na všechny filmy zdarma.

Kvůli bezpečnostním opatřením zahájilo letní kino v Uherském Hradišti místo ve svém tradičním zázemí sezonu 12. června na Kolejním nádvoří. Většinou v kině promítají každý pátek a sobotu od 21.30.

„Vzhledem k situaci vypouštíme program po měsících. Filmy vybíráme podle diváckého zájmu, program skládáme tak, aby uspokojil různé skupiny diváků. Největším letošním trhákem budou jistě 3Bobule, Samotáři či Příliš osobní známost,“ popisuje Jaromír Orel z Městských kin Uherské Hradiště. Na nádvoří je kavárna s velkým občerstvením, vstupenka na promítání stojí 70 korun.

První film je v kroměřížském letním kině na nádvoří Klubu Starý pivovar nachystán na pondělí 6. července. Sezonu zahájí česká pohádka Hodinářův učeň, promítat se pak bude každý pondělní a úterní večer od 21 hodin v červenci a od 20:30 v srpnu.

„Připravené máme filmy Přes prsty, Příliš osobní známost nebo V síti. Chceme se letos soustředit na filmy pro rodiny a děti,“ vysvětluje vedoucí kina Nadsklepí Radek Neuman.

V letním kině nachystali větší plátno i kvalitnější zvuk. Pokud to situace dovolí, bude k dispozici popcorn a další občerstvení. Vstupné je 80 korun, za vybrané projekce zaplatí děti 50 korun.

Ve Vsetíně začínají 2. července ve 21:30 na Dolním náměstí filmem Rambo: Poslední krev. Letní kino je součástí Vsetínského kulturního léta, promítání proto následuje po živém koncertu každý čtvrtek po celé prázdniny.

„Filmy vybíráme podle úspěchu v kamenném kině. Snažíme se, aby byla nabídka pestrá – od romantických komedií po horory a dokumenty. Letos lákáme na Ramba, Příliš osobní známost nebo Jumanji,“ vyjmenovává Petr Mašata z kina Vatra.

Na plátno na novém podiu budou ve Vsetíně promítat zadní projekcí, čímž by měl být zážitek pro diváky kvalitnější. U letního kina je stánek s občerstvením, vstup je zdarma.

Zážitek z filmu pod noční oblohou nabízí také letní kina Hulín, Valašské Meziříčí, Napajedla, Slavičín, Uherský Brod nebo Chvalčov.