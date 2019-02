„Tentokrát jsme si pro vás připravili opravdový hudební bonbonek. Vězte, že se můžete už teď těšit na protřelé fláky, které jsme si všichni zpívali jako malí i velcí u táboráku. Zazní Stánky, Ptáčata, Frankie Dlouhán, Na kameni kámen a řada dalších,“ přislíbil David Mlčoch z pořádající agentury.

Koncert nese název Vzácné setkání. Je součástí jarního miniturné, které čítá sedm vystoupení. „Do Zlína se vracíme po dvou letech a musím říct, že já i brácha se moc těšíme,“ řekl mladší ze sourozenecké dvojice František.

Na počátku jejich hudební kariéry hráli oba v kapelách The Three Long Fingers a The Preachers. O něco později založili s Gustavem Blažkem a Jitkou Markovou trampskou skupinu Toronto, kterou později přejmenovali na Brontosaury. Společně vystupovali i ve Spirituál Kvintetu. „Později se však dali každý na sólovou dráhu. V roce 1996 oba vystoupili na pražském Strahově, kde slavil Honza Nedvěd megakoncertem své padesáté narozeniny a kam přišlo neuvěřitelných pětasedmdesát tisíc diváků,“ řekl Mlčoch.

Na dnešním koncertu si diváci zanotují nejenom evergreeny, ale budou si moci poslechnout i úplné novinky. „A protože je dnes velká vzácnost vidět tyto bratry hrát a zpívat ve stejnou dobu a na stejném podiu, neměli byste si nechat toto jedinečné vystoupení ujít,“ doplnil organizátor. Stejného názoru je také František Nedvěd. „Vážení fanoušci, určitě si večer udělejte chvilku. Nebudete litovat. Společně si zazpíváme a třeba se na moment zastavíme v našich uspěchaných životech,“ vzkázal.

Koncert ve Velkém kině začne v 19 hodin.