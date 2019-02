Uherské Hradiště - Česká televize připravila unikátní projekt s názvem Rok regionálních divadel, ve kterém zaznamenala nejlepší divadelní inscenace jednotlivých krajů. Zlínský kraj reprezentuje Slovácké divadlo s oceňovanou groteskou Cena facky aneb Gottwaldovy boty režiséra Břetislava Rychlíka.

Cena facky aneb Gottwaldovy boty. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Slováckého divadla

Televize záznam odvysílá v pondělí večer na ČT Art, předtím ještě divákům nabídne krátký medailon slovácké scény nazvaný Divadlo, které milují diváci i hostující režiséři.

O čem je Cena facky

Inscenace hry Karla Steigerwalda Cena facky vznikla na základě jímavých povídek spisovatele Josefa Holcmana. Děj diváky zavede přímo do Uherského Hradiště, kde se ještě nevyrovnali se špatným svědomím v podobě uherskohradišťské věznice. Na osudech dvou rodin, jedné katolické a druhé komunistické pak režisér Břetislav Rychlík rozehrává místy vtipnou, jindy jímavou, ale také krutou podívanou. „Inscenace Cena facky je v prvé řadě o nás všech v dnešní době. O neschopnosti vyrovnat se s dobou, které mnozí tupě sloužili. Těm, kteří to dělali, však nic vzkazovat nebudu, protože když někdo sloužil tupě, tak bude asi podle všeho tupý. A člověk už vlastně tomu samotnému dílu (divadelní inscenaci) nemá co dodávat," říká režisér, jehož příbuzní se stali obětí komunistického řádění v 50. letech a byli v uherskohradišťské věznici drženi za mřížemi.

Hlediště plné osobností

Cena facky se ihned po premiéře v červnu 2014 stala skloňovanou ve všech pádech, časopis Reflex ji na konci roku označil za největší divadelní událost u nás, recenzenti ji pak zařadili do první desítky nejlepších divadelních projektů. Slováčtí herci s ní vystoupili na několika festivalech, do hledišť usedly takové osobnosti jako spisovatel Pavel Kohout, senátorka Eliška Wagnerová, dirigent Libor Pešek, režisér Jan Hřebejk, dokumentaristka Helena Treštíková a další. "Herci hrají jako o život, byl to výjimečný zážitek," nechala se po představení v pražském divadle La Fabrika slyšet posledně jmenovaná. Do Hradiště se na Cenu facky osobně přijel podívat i ministr kultry Daniel Herman. „Je nesmírně cenné, že divadlo takovou hru uvádí. Někdy totiž může člověk propadnout dojmu, že je všude kolem něj tma a nespravedlnost. Ale stačí zapálit svíčku a světlo, které je symbolem naděje, tmu vyžene," prohlásil ministr.

Slovácké divadlo ve Zatém fondu ČT

Natáčení Českou televizí si divadelníci považují, nebylo to však poprvé, co štáb do Slováckého divadla zavítal. "Ve Zlatém fondu je natočená celá řada našich inscenací od Gazdiny roby přes Lišku Bystroušku až po Harolda a Maude," připomíná herec a mluvčí divadla Josef Kubáník s tím, že jde nejenom o výtečnou reklamu divadlu samotnému, ale i celému Uherskému Hradišti a Zlínskému kraji. Cenu facky natočil štáb vedený samotným režisérem divadelní inscenace Břetislavem Rychlíkem. Ten je podepsaný i pod krátkým dokumentem o slovácké scéně. Večer věnovaný uherskohradišťskému divadlu začne v pondělí na ČT Art ve 20.20. (kaj)