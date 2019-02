Luhačovice - Premiérově první československý večer zahájí již příští sobotu novou spolupráci a partnerství mezi českými a slovenskými městy. Již před sto lety projekt spustil slovenský lékař Pavol Blaho, který se snažil o sblížení obou národů.

Akci organizuje Československá kulturní společnost v čele s ředitelem Radomilem Koppem. „Na sobotní večer jsme pozvali zástupce Luhačovic, Piešťan a Topolčan a samozřejmě umělce z České a Slovenské republiky,“ informoval Radomil Kopp.

Čestným hostem večera bude poslankyně a herečka Magda Vašáryová. „V úvodu vystoupí dětský cimbálový soubor z Luhačovic. Během večera zazpívá Láďa Kerndl, Linda Koutná, Michaela Talašová , Vlasta Horváth a zatančí taneční skupina Effect Proof,“ uvedl Kopp.

Nápad založit Československou kulturní společnost dostal Radomil Kopp při psaní svého románu. „Ten vypráví o lidech, kteří stáli u zrodu bigbítu v Československu. V jeho pozadí jsou pak popsány česko-slovenské vztahy v době socialismu a to, jak se změnily po rozdělení státu,“ vysvětlil Kopp.

Jak dále řekl, dříve tyto vztahy nebyly nejlepší, dnes se však už utužily. „Můžete to vidět i na tom, že se vracejí československé pořady do televize, hodně Slováků v dnešní době také u nás pracuje. Proto mě napadlo, že bych založil tuto společnost, jejímž cílem by bylo rozšíření spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou,“ dodal spisovatel.

Slavnostní večer se uskuteční v sobotu 31. května v kongresovém sále kulturního domu Elektra v Luhačovicích od 19.30 hodin.