Zlín - Přípravy na letošní, již 6. ročník festivalu Masters of Rock, který se koná každoročně v areálu likérky Rudolf Jelínek ve čtyřech červencových dnech, vrcholí. „S nákupem vstupenek by si měli zájemci pospíšit. Pro měsíc duben je cena lístku na celou akci 950,– korun,“ informovala Martina Benešová z pořádající agentury Pragokoncert.

Def Leppard | Foto: www.defleppard.com

Hardrockoví velikáni jsou již více jak třicet let hvězdami světových podií

Masters of Rock, to je již tradičně jedna světová hard-rocková legenda. Po loňském zdařilém vystoupení Motörhead potvrdila svou účast na festivalu jedna z nejúspěšnějších rockových kapel britští Def Leppard.

Toto britské hudební těleso se zformovalo v Sheffieldu v roce 1977. Za tři roky vyšel kapele debut s názvem On Through the Night, dvanáct měsíců poté se dostala na pulty obchodů deska High´n´Dry. Obrovským úspěchem bylo album Pyromania, kterého se prodalo více než sedm milionů nosičů.

Osud si několikrát se členy kapely nepěkně zahrál. V roce 1984 bubeník Rick Allen přišel při autohavárii o levou paži. Tato skutečnost ho však neodradila od hry na bicí. Allen přešel k elektronickému systému a dle zpěváka Elliotta se tak stal lepším bubeníkem než před nehodou. Po jedenácti letech se hudebník vrátil k akustickým bicím.

V roce 1991 přišla pro kapelu nejtěžší rána. Po smrtelné kombinaci alkoholu a drog zemřel ve věku pouhých třiceti let kytarista Steve Clark. Album Adrenalize nahráli pouze ve čtyřech členech. Píseň White Lightning věnovali památce zesnulého kamaráda.

Def Leopard jsou mistry v lámání rekordů. V roce 1995 se zapsali do Guinessovy knihy rekordů, kdy v jeden den odehráli tři koncerty v různých koutech světa. V Maroku, Londýně a Vancouveru.

V květnu letošního roku spatří světlo světa novinka s názvem Songs From The Sparkle Lounge, po kterém bude následovat světové turné. Chystají se vystoupit na nejprestižnějších hudebních festivalech jako jsou Sweden Rock, Rock Under Bridge a exklusivně i na Masters of Rock ve Vizovicích.

„Na červencovém festivalu si vybere opravdu každý. Svou účast přislíbili Volbeat z Dánska, kapela Alestorm ze Skotska nebo oblíbení Slováci Horkýže Slíže,“ informovala Benešová.

Čtyřdenní permanentky je možno objednat na stránkách www.mastersofrock.cz nebo přímo v pořádající agentuře Pragokoncert.