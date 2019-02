Zlín – Ve zlínském útulku pro opuštěná zvířata na Vršavě měli v sobotu o jednu kočičku a jednoho pejska více. Zároveň sem zavítaly desítky dětí se svými rodiči, aby se mohli podívat na pásmo pohádek, vyprávění a písniček v podání hlavních hrdinů úspěšné pohádky O pejskovi a kočičce, kterou má zlínská divadelní scéna v repertoáru již potřetí.

Děti do zlínského útulku přitáhl Pejsek a Kočička | Foto: DENÍK/Jana Zavadilová

„Nápad vznikl loni na podzim, když jsme tady měli takovou akci venčení pejsků s herci. A protože herci divadla mají ke zlínskému útulku blízko, neboť spousta z nich má doma útulkového kamaráda, tak snaha podporovat útulek byla přirozená už vlastně od začátku," přiblížila za zlínské Městské divadlo jeho mluvčí Veronika Jurčová.

Jak také uvedla, již tenkrát si umělci s vedením útulku společně padli do noty ohledně oslav deseti let působení útulku pro opuštěná zvířata na Vršavě.

„Protože my máme v repertoáru představení O pejskovi a kočičce, tak se tahle akce vyloženě nabízela, dát to dohromady, spojit se a společně to oslavit. Jsem ráda, že vyšlo počasí, což se projevilo i na účasti lidí," dodala Veronika Jurčová.

Celý rok oslav deseti let působení útulku na zlínské Vršavě. Tak vidí letošní rok v útulku jeho vedoucí Eva Poiselová. „Celý letošní rok pojmeme oslavami desátého výročí, kdy jsme se přestěhovali sem na Vršavu," vysvětlila Eva Poiselová.

„Jsme moc rádi, že jsme se s Městským divadlem takhle domluvili a že nám dnešní odpoledne zpříjemnili svým představením pejska a kočičky, navíc přišlo hodně lidí, což nás moc těší," dodala vedoucí útulku.

Pro děti si herci nepřipravili jen pásmo písniček a vyprávění, děti mohly také kreslit nebo malovat na chodníku. Ty nejlepší výtvory pak ocenili Pejsek a Kočička v podání herců Městského divadla Zlín Marie Vančurové a Tomáše Davida.

„Také jsme pro děti připravili průlezky na cvičišti pro naše pejsky," doplnila vedoucí útulku Eva Poiselová. Podle ní děti navíc mohou vidět, jak se pejsci v útulku mají.

„Jsme tady v útulku poprvé, máme doma svého psa, ale dnešek se nám tady moc líbí a představení je také hezké," prozradila Alice Kotíková ze Zlína, která útulek navštívila se svou dcerou Vandou. Mezi návštěvníky nechyběli ani ti přespolní.

„O akci jsme se dozvěděli z internetu, spíš než pejsci se dceři líbily písničky Pejska a Kočičky. Přijeli jsme z Kroměříže a jsme moc rádi, že jsme tady," svěřila se Zuzana Havlíková.