Zlín - Zlínští divadelníci zahájili před víkendem ve zlínské kafírně Zlaté zrnko výstavu divadelních fotografií z inscenací, které jsou právě na repertoáru. Návštěvníci na ní mohou vidět například fotografie z nové komedie Hrabě Monte Carlo, z klubového Kabaretu Astragal i ze zákulisí muzikálu Divotvorný hrnec.

Zlínské divadlo vystavilo v jedné ze zlínských kaváren fotky ze svých her. | Foto: MDZ

S šarmem a humorem sobě vlastním obsluhovala hosty kavárnice Fleur Malraux z nové divadelní komedie Hrabě Monte Carlo, absolutní vítězka divácké ceny Aplaus 2013 Hana Tomáš Briešťanská. Příchozí mohli nad kávou poklábosit nejen o divadle například se Zdeňkem Julinou, Petrou Královou, Luďkem Randárem, Rostislavem Markem a dalšími. O hudební doprovod se postaral Marek Příkazký, který s Hanou Briešťanskou i s hosty zazpíval i několik duetů.

„Protože naše divadlo nemá svou vlastní a jedinečnou divadelní kavárnu, rozhodli jsme oslovit několik podniků ve Zlíně a v celém kraji," řekla šéfka vnějších vztahů Městského divadla Zlín Vladimíra Dvořáková s tím, že ve Zlatém zrnku bude výstava k vidění do 10. února. Kdo si v tuto dobu v kavárně objedná divadelní menu, to znamená dvě kávy a dva dezerty, dostane kupon, na který mu bude při koupi jednoho lístku na představení Hrabě Monte Carlo na pokladně divadla poskytnut druhý lístek zdarma.Ze Zlatého zrnka se výstava přesune do Kroměříže. (poh)