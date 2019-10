V „TOP 10“ nespočetných divadelních textů, které vznikly v minulém století, bychom určitě našli i drama Smrt obchodního cestujícího Arthura Millera.

Městské divadlo Zlín ho zařadilo na repertoár v této sezóně, přesně 70 let od jeho vzniku. V úloze obchodního cestujícího Willyho Lomana se představí Radoslav Šopík. Jako režisér ve Zlíně poprvé hostuje osobnost slovenské divadelní režie a významný pedagog VŠMU Ľubomír Vajdička.

Obchodní cestující Willy Loman se srovnává se ztrátou sil, odbytu i otcovské autority a marně se snaží „napasovat“ na ideál amerického snu. Jednoho dne se zkrátka zadrhne. Jeho život vyprahl, on se ale nepotřebným kusem nábytku stát nechce.

Režisér prvního uvedení Elia Kazan text označil jako lovestory otce a syna.

„Ta hra mistrovsky sleduje vztah otce a syna, naplněný až nenávistnými turbulencemi a vedoucí až k závěrečnému poznání o synovské lásce,“ souhlasí Vajdička.

„Ale především je to příběh obyčejné rodiny, se sny, které se nenaplní, s omyly a pády. A přestože se odehrává v newyorském Brooklynu, každý si v něm může najít odpovědi na otázky, které ho trápí v jeho vlastní rodině,“ doplnil.

Směšně dojemná postava Willyho Lomana je krásnou hereckou příležitostí pro Radoslava Šopíka, který celou dobu téměř neopustí jeviště. V roli jeho nejbližších uvidí diváci Helenu Čermákovou, Zdeňka Lambora a Marka Příkazkého.

Kostýmy ve stylu 50. let navrhla Marija Havran, dobovou scénu Jozef Ciller.

Smrt obchodního cestujícího byla první hra, která získala naráz Pulitzerovu cenu, Tony Award for Best Author i New York Drama Circle Critics’ Award. Úspěšná byla i filmová verze, která přinesla představiteli hlavní role Dustinu Hoffmanovi Zlatý glóbus.

Na repertoár MDZ se hra vrací počtvrté. V minulosti mohli diváci ve Zlíně vidět jako Willyho Lomana například Stevu Maršálka nebo Stanislava Třísku.