Večerním zahajovacím filmem bude koprodukční německo-lucembursko-polský film s názvem Mise Asteroid.

61. Zlín Film Festival 2.díl se uskuteční v termínu od 9. do 15. září, jarní část se konala online.

Ve filmovém programu i v soutěžích letošního ročníku se na rozdíl od předchozích let objeví řada snímků z domácí produkce pro děti a mládež.

Jedním z těch, které budou bojovat o ocenění v hlavní soutěži filmů pro děti je právě i již zmíněný zahajovací snímek Myši patří do nebe. Výjimečný český počin režisérů Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka byl natočený na motivy stejnojmenné knihy Ivy Procházkové.

„Na diváky po téměř deseti letech příprav, vývoje, natáčení a postprodukce čeká napínavé dobrodružství, odehrávající se převážně během posmrtného života,“ vysvětlila umělecká ředitelka Markéta Pášmová a dodala, že je to film o naději, o hledání lásky a odvahy, o překonávání předsudků a starých bolestí.

Při večerním zahájení pro dospělé diváky se od 19.00 hodin představí film Mise Asteroid, který vypráví příběh dvanáctileté Ulji. Poté co dívka zjistí, že se nemůže věnovat své velké vášni – astronomii – vezme věci do vlastních rukou. S ukradeným pohřebním vozem a třináctiletým spolužákem jako řidičem se vydává do východní Evropy, aby zde sledovala dopad asteroidu.

„V letošním roce jsme se rozhodli zahájit festival optimistickou komedií proto, abychom diváky naladili na snad světlejší zítřky, které všichni vyhlížíme,“ zdůvodnila volbu Markéta Pášmová.

Snímek uvede ve Zlíně herec Ivan Shvedoff, známý mimo jiné z filmů Mission: Impossible – Ghost Protocol a Most špiónů či z úspěšného seriálu Babylon Berlín.

Každoročně je na první festivalový večer naplánovaný i velkolepý ohňostroj. Na působivou barevnou fire-show s podmanivou hudbou, která zahájí sedmidenní svátek filmu ve Zlíně, se mohou lidé těšit ve 22.00 hodin.