Vizovice – Připravte své hlasivky na křik a zpěv, připravte se na metalový sen. Jubilejní 10. ročník největšího mezinárodního rockového open-air festivalu v ČR zná svého headlinera: je jím Celosvětově nejúspěšnější metalová kapela posledních 10 let – Nightwish. Sdělila to za pořádající agenturu Pragokoncert Martina Benešová.

Nightwish | Foto: DENÍK/archiv

„Finové NIGHTWISH se po 3 letech vrací na pódium festivalu Masters Of Rock s ohromující megashow, s produkcí, která čítá několik kamionů! A nejen to! NIGHTWISH vám představí své nové, koncepční album „Imaginarium", metalové album plné fantazií zahalených v surrealistickém hávu," uvedla Benešová.

Podle ní jde o vskutku fantastické hudební dílo o třinácti písních, ke kterému kapela dokonce natočila muzikálový film, kde jsou videoklipy k jednotlivým písním propojeny dialogy v jednu souvislou dějovou linii. Píseň „The Last Ride Of The Day" se dokonce stala oficiální hymnou letošního mistrovství světa v ledním hokeji ve Finsku a ve Švédsku.

„Alba se prodalo již téměř 1 milion kusů, což je více než posledního alba Iron Maiden," láká Benešová.

Kdo ještě 12. – 15. 7. do Vizovic přijede?

Nightwish, Within Temptation, Edguy, Sabaton, Thin Lizzy, Kamelot, Arch Enemy, Korpiklaani, Stratovarius, Deathstars, Pain, Unisonic, Gotthard, Exodus, Tiamat, Paul Di Anno, Sirenia, Freedom Call, Firewind, Hell a The Sorrow, Kissin´ Dynamite, Saltatio Mortis, Suicidal Angels, Milking The Goatmachine, Skyforger, Bloodbound, Odium, Ribozyme, Horkýže Slíže, Arakain s Lucií Bílou, Citron, Škwor, Doga, Visací zámek, Vitacit, Salamandra, Legendy se vrací a další. (poh)