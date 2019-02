Zlín – Hlavní hvězdou zimní variace rock-metalového festivalu pod širým nebem Masters of Rock, který se každoročně koná ve Vizovicích na Zlínsku, je ikona německého melodického heavy metalu Heloween.

Návštěvníci se však mohou těšit i na dánskou legendu Pretty Maids či mistry severského melodického metalu – finské Stratovarius. Zimní Masters se uskuteční 27. listopadu.

Pretty Maids se do České republiky vrací po 18 letech. Kapela si v minulosti zahrála po boku snad všech rock-metalových hvězd – Black Sabbath, Whitesnake, Metallica, Deep Purple či Alice Coopera. Letos na jaře vydala novou desku Pandemonium.

Fanoušci Stratovarius se mohou těšit na koncert k jejich poslednímu albu Polaris. Stratovarius v ČR koncertují poměrně často, naposledy si v létě zahráli na festivalu Benátská noc v Malé Skále na Jablonecku. Ve Zlíně koncertovali letos na konci ledna a ve vyprodaném klubu Masters of Rock, kde předvedli strhující a energickou show.

Němečtí Helloween letošní zimní „MOR“ uzavřou. Ve zlínské sportovní hale formace zahájí své světové turné nazvané The 7 Sinners World Tour 2010/11. Turné se koná u příležitosti vydání jejich nového alba 7 Sinners. Helloween ve Zlíně naposledy vystoupili na konci roku 2007.

Kromě těchto hlavních hvězd se návštěvníci zimní variace festivalu mohou těšit i na českou kapelu Barricade, německé Varg, jednoho z nejuznávanějších a nejslavnějších kytaristů světa Američana Paula Gilberta či Němce Freedom Call.

Zimní variace Masters of Rock se letos koná pošesté. Jako každoročně se návštěvníci od pořadatelů dozvědí i první potvrzené kapely na Masters of Rock 2011. V areálu vizovické likérky se uskuteční od 14. do 17. července. Organizátoři představí i první potvrzené kapely druhého ročníku mezinárodního metalového festivalu Matelfest open air. Ten je v plzeňském amfiteátru Lochotín naplánovaný na 3. až 5. června.