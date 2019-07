Festival organizujete už po třinácté, co vás na tom baví?

Zvu si kapely, které mám rád a chtěl bych, aby si je poslechli i ostatní. Krásné je také setkávání s fanoušky, kteří jezdí z různých koutů republiky. Jsou to lidé, s kterými se pravidelně potkávám. Dokonce mi často pomáhají s úklidem, přípravou a organizací a těchto přátelství si moc vážím.

Připravit takový festival je nejspíš náročné. V čem je to nejtěžší?

Poslední dobou je nejtěžší sehnat dobré kapely za dobré ceny. Vzniká také spousta festivalů a je složité sehnat kapely přesně na ten termín, který chci. Někdy jim musím dát vědět dokonce dva roky předem. Organizace jako taková však funguje. Hlavní věci zařizuji sám s manželkou, ale pomáhají mi například fotbalisté ze Zádveřic. Ochranka už také ví, kam si stoupnout a co dělat. Už jsme sehraní.

Ten večer jste hlavním organizátorem, a zároveň i vystupujícím. Jaké to je, mít v jeden večer dvě role?

Velmi náročné. Jsem milovník slivovice a celý večer si toho panáka nemůžu dát. Popíjím vinný střik, což mě naučila Jarmilka Šuláková, a i tak si ho musím dát až později. Tím, že hraji, musím fungovat. Na druhou stranu publikum je úžasné, domácí. Lidé už nás znají a tu práci dokážou ocenit.

Takže vás nikdy nenapadlo, že byste s festivalem skončil?

Zatím ne. Dříve jsem dělal dvacet jedna ročníků Valašského frgálu a pak jsem toho na tři roky nechal. Bývalo to na ploše Rudolfa Jelínka. Plocha je to úžasná, ale pro velké festivaly, jako je třeba Masters of Rock. Ti moji trempové, to jsou něžnější kapely, kterým nesvědčilo betonové prostředí. Areál v Zádveřicích je úžasný, plný zeleně a stromů. Prostě úžasné prostředí pro tuto muziku. Dokud nás to baví, byla by škoda toho nechat.

Říkal jste, že ceny kapel se zvedají. Musel jste i vy upravit cenu vstupného?

Snažím se ji držet stejnou, ale letos jsem musel maličko zdražit i já. Pořád si ale myslím, že je festival dostupný. Lístek stojí 350 korun na místě a 300 v předprodeji. Za to vystupuje samotný Fleret. Tady je k tomu spousta dalších muzikantů, takže si myslím, že je to velmi slušná cena.

Na co se tedy mohou návštěvníci těšit?

Letos je program zasvěcen devadesátým narozeninám Jarmilky Šulákové. Budeme hrát všechny písničky, které jsme s ní nazpívali. Zpívat je bude její dcera Zuzana Šuláková. Oslovili jsme také zpěvačku Lucii Bakešovou, což je úžasná mladá dračice, a ta se rozhodla s námi také tři písničky od Jarmilky zazpívat. Vybrala si valašské rázné písně. Na to se moc těším. Na místě bude několik druhů piv a spousta jídla, což je také podmínka dobrého festivalu.

Na co se nejvíce těšíte vy sám?

Těším se na kapelu Ivana Hlase, protože tam hraje Olin Nejezchleba, což je můj dlouhodobý kamarád a jsem moc rád, že bude u nás v Zádveřicích. Laura je tu za těch třináct let po třetí, a také to bylo vždy úžasné. No, a nakonec se samozřejmě těším na vystoupení s Fleretem. Hrajeme doma, a tam si to vždycky užíváme.

Zdeněk Hrachový. Zakládající člen skupiny Fleret, její zpěvák a kapelník Zdeněk Hrachový, je také autorem hudby k většině písní Fleretu. Hraje na kytaru, dvanáctistrunnou kytaru, mandolínu a fujaru.



13. ZÁDVEŘICKÁ ROCKOVÁ NOC POD HVĚZDAMI

v sobotu , 20. července od 17 hodinv areálu fotbalového hřiště v Zádveřicích

autor: Karolína Machů