Hvězdy na zlínském chodníku slávy budou mít herci Tereza Ramba a Jan Cina

ČTK

Na chodníku slávy před zlínským Velkým kinem letos přibudou další dvě hvězdy se jmény herců. Dostanou je Tereza Ramba a Jan Cina. ČTK to dnes sdělila mluvčí zlínského filmového festivalu Kateřina Martykánová. Odhalování dlaždic se jmény herců je tradiční součástí doprovodného programu festivalu. Zlín Film Festival se letos uskuteční 63. rokem, a to od 1. do 7. června.

Chodník slávy. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Karásek