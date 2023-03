Asi před 22 lety jsme společně s Daliborem Balákem založili ve Slavičíně malé divadlo a nazvali ho SemTamFór. Čistě z alibismu, chtěli jsme dělat komedie, ale nebyli jsme si jistí, jestli budou k smíchu. Měli jsme ambice vytvářet autorské komedie, a tak vznikla prvotina Vzpoura knih. S tímto naším počinem, protože dnes bych si už netroufal nazývat to inscenací, jsme se rozhodli přihlásit na nějaké přehlídky. Jenže jsme byli mladé, neznámé divadlo a na žádnou přehlídku nás nepřijali. Tak jsme si řekli: To tedy ne! a uspořádali jsme nulté Valašské křoví. Bylo to takové setkání divadel působících v okolí Slavičína. Poslední tři roky byly velmi krizové. První covidové zákazy přišly v den začátku Křoví v roce 2020, ale nakonec jsme to ustáli a každý rok jsme festival udělali. Doufám, že letos bude opět v plné parádě tak, jak na něj byli všichni zvyklí.

Představte čtenářům tento projekt….

Valašské křoví je místo, kde se setkávají jak amatérští, tak poloprofesionální a profesionální umělci. Na jednom místě lze potkat herce, dramaturgy, režiséry scénografy, šéfy kamenných divadel, pedagogy z DAMU i z JAMU, divadelní vědce nebo třeba malíře a hudebníky. A všichni, bez ohledu na status nebo profesi, si povídají o představeních, která viděli, o divadle jako takovém nebo třeba o tom, kde se něco zajímavého událo a co by rádi doporučili ostatním. Tento seznam lidí pak doplňují ti, kteří na festival přijíždí z celé republiky jako diváci, a slavičínští diváci, pro které se Křoví stalo pevnou složkou jejich kulturních kalendářů.

Baví vás to i po letech?

Baví, a hodně. Také kvůli Valašskému křoví se původně amatérské divadlo SemTamFór zprofesionalizovalo a díky zkušenostem, které jsme na Křoví získali, můžeme divadlo rozvíjet. Valašskému křoví jsem vděčný za všechny zkušenosti, můžeme se tak podílet i na jiných významných akcích kulturního života po celé republice. Kromě profesionálního zájezdového divadla SemTamFór a satirického Divadla RePublika, které vedu, jsem se před pár lety stal programovým ředitelem vrcholné mezinárodní a mezidruhové přehlídky Jiráskův Hronov.

Které představení nebo soubor vám za ty roky utkvěly v paměti, a čím?

Těch byla celá řada. Některé z nich se pak objevily i v programu vyšších přehlídek. Nejsilnější vzpomínku mám na premiéru 1+1=3, která způsobila to, že SemTamFór se proslavil na jevištích celé republiky.

Na co se letos obzvlášť těšíte, na co byste chtěl diváky pozvat?

Letos se program podařilo opět pořádně zaplnit a každý si může vybrat. Nabízíme pohádky i komedie, dramata i autorské a studentské divadlo. Doporučovat cokoliv konkrétního z programu je pro mě vždycky těžké, protože každý má jiný vkus a jiné preference. Pokud se rozhodnete na Křoví přijít tak se pokaždé setkáte s dobrou náladou a, jak říká trochu upravený klasik, o tu nám jde v amatérském divadle především.