Sídlo Zlínského kraje bylo ve čtvrtek 21. listopadu místem Setkání folkloristů. Pamětní listy a pamětní medaile, jako výraz poděkování a uznání za celoživotní přínos v oblasti kultury a zachování folklorních tradic, předal devíti oceněným hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

„Rozvoj folkloru v našem kraji je očividný, a to díky nadšencům, kteří jej udržují a předávají dalším generacím. Dnešní den je poděkováním za Váš přístup k tradicím, jejich rozvoji a za to, co pro náš kraj děláte,“ poděkoval hejtman Jiří Čunek.