Zlínský kraj - Deník přináší přehled vybraných akcí v regionu na nadcházející víkend. Déšť sice slibují meteorologové na většině území v sobotu a částečně i v neděli, ale kdo se chce dobře pobavit, toho ani těch pár kapek nezastaví. Akcí, které byste si rozhodně neměli nechat ujít, se bude o nadcházejícím víkendu konat napříč celým Zlínským krajem nepočítaně. Deník pro vás vybral některé z nich. Nyní už je jen na vás, kterou z nich si užijete, třeba i mezi kapkami deště.

Drakiáda. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Výstavu ovoce a zeleniny po letech obnovili v Hradčovicích

Kdy: neděle od 11 hodin

Kde: obecní úřad v Hradčovicích

Výstava ovoce a zeleniny v Hradčovicích byla v minulosti tradiční akcí, její popularita ale po roku 1989 začala prudce klesat, až se nakonec přestala pořádat. Letos se ji však díky sdružení Českého zahrádkářského svazu Hradčovice podařilo znovu přivést k životu. První obnovený ročník odstartuje v neděli 23. října v 11 hodin.

Ve velkém sále obecního úřadu v Hradčovicích se sejdou jak místní zahrádkáři, tak pěstitelé z Drslavic, jejichž výstavní kousky si mohou prohlédnout také návštěvníci tamních hodů. Ty se totiž konají od pátku do neděle.

„Mimo klasickou výstavu ovoce a zeleniny budou k vidění také obrazy otce Františka Kryštofa a jeho dcery Marie Zemkové. Místní již zesnulí rodáci sice nebyli zvláště známými umělci, nicméně jejich ztvárnění krajiny a zátiší je určitě hodné pozornosti," poznamenal starosta Hradčovic Jan Popelka.

Kino Hvězda bude hostit Hudební divadlo dětem

Kdy: pátek od 8.45 hodin

Kde: kino Hvězda v Uherském Hradišti

Hudební divadlo dětem z Hradce Králové dnes navštíví Uherské Hradiště. Těm nejmenším z mateřských a základních škol představí pásmo Hrátky na pohádky. V kině Hvězda divadlo v 8.45 a v 10 hodin uvede tři klasické pohádky Neposlušná kůzlátka, Červená Karkulka, Jak se Honza hádal s králem v muzikálovém provedení. Určitě zaujmou i hudební nástroje flétna a klarinet, na které se protagonisté Ester Novozámská a David Benda doprovázejí. Tanec a žonglování s barevnými šátky, které autorka Michaela Novozámská do scénáře zařadila, je dalším netradičním zpestřením představení.

Vsetínské kino Vatra nabídne šest filmů z Balkánu

Kdy: pátek 21. října od 17 hodin a sobota 22. října od 10 hodin Kde: Kino Vatra ve Vsetíně

První Balkánská filmová inventura je název filmové přehlídky, kterou v pátek a sobotu hostí Kino Vatra ve Vsetíně. Pořadatelem je vsetínský Filmový klub, který festivalem letos nahrazuje již tradiční přehlídku Balkánské filmové návraty.

Na diváky čeká dvoudenní výběr rumunských, bulharských, post-jugoslávských a koprodukčních filmů z nabídky českých distributorů včetně dvou snímků společnosti Balkanfilm.

Páteční projekce začíná v 17 hodin westernovou dobrodružnou komedii Aferim! z rumunského Valašska roku 1835. Poctou westernovému žánru bude také následující makedonský film Až na dřeň! režiséra Stole Popova.

Třetím a posledním pátečním snímkem bude chorvatský snímek Výstřel. „Jde o komorní detektivní drama dvou žen: policistky a podezřelé z vraždy, které mají víc společného, než by se mohlo na první pohled zdát," uvádí pořadatelé přehlídky.

V sobotu začínají projekce už v 10 hodin dopoledne. Na úvod čeká diváky kriminální drama O patro níž. V poledne ve Vatře promítnou slovinskou absurdní komedii z lublaňské čtvrti Šiška, kde si přátelé chtějí otevřít pizzerii. Film má název Šiška Deluxe.

Posledním šestým filmem letošní 1. Balkánské filmové inventury bude snímek Lekce. Vypráví příběh maloměstské učitelky, jež se rozhodne dát žákům morální lekci, sama ale spadne do problémů.

Výtěžek Misijního jarmarku podpoří lidi v nouzi po celém světě

Kdy: neděle od 8.30 hodin

Kde: před kostelem sv. Vojtěcha v Otrokovicích

Jubilejní desátý ročník Misijního jarmarku se uskuteční v neděli 23. října 2016 před kostelem sv. Vojtěcha v Otrokovicích. Stává se tak tradiční podzimní akcí našeho města, kterou pořádá Turistický oddíl mládeže TOM 1412 Otrokovice pod záštitou farnosti Otrokovice. Tuto dobročinnou akci finančně podporuje také místní radnice.

Misijní jarmark začne před kostelem po mši svaté od 8:30 do 9 hodin, dále pak od 11:30

do 12 hodin. K zakoupení zde budou například svícny, kapsáře, výrobky z pedigu, hrníčky, zrcátka, 3D přání, zvonečky, pytlíčky s bylinkami, smuteční vazby za řádově desítky korun. Zajištěno bude také občerstvení.

„Misijní činnost patří do aktivit našeho oddílu, aby si děti uvědomily, že mnoho lidí se nemá tak dobře jako my a že se nemá zapomínat na lidi v nouzi. Misijní jarmark pořádáme i letos, neboť díky této akci se důležité poselství solidarity dostává i za hranice farnosti, do povědomí mnohem širšího spektra lidí," uvádí v žádosti městu Hana Ludvíková, hlavní vedoucí TOM 1412 Otrokovice.

Výtěžek z akce je zasílán na Papežská misijní díla, jež působí na celém světě. V minulém roce byla odeslána částka 47 700 korun.

Nad Sazovice vzlétnou draci

Kdy: sobota 22. října 2016

Kde: výletiště za obecním úřadem v Sazovicích

Spoustu zábavy nabídne tradiční drakiáda v Sazovicích. Koná se od 15 hodin na tamním výletišti. „Oblíbená soutěž v pojídání bavoráků zaručeně nebude chybět. Děti se po ní ptaly. Také budou mimo jiné hledat poklad ve stylu pevnost Boyard," informuje starostka Edita Hrbáčková. Součástí odpoledne jsou také soutěže typu o nejmladšího či nejstaršího draka, toho doma ručně dělaného nebo kupovaného, vyhraje i ten, který vyletí nejvýše. „Poté nás čeká i opékání špekáčků, skákací hrad či malování na obličej," dodává starostka. Drakiádě bude předcházet vycházka do okolí spojená mimo jiné s opékáním špekáčků.

Klobáskobraní oživí program Muzea řeznictví

Kdy: v sobotu od 10 hodin

Kde: Muzeum řeznictví Valašské Meziříčí

Soutěží o nejlepší klobásku a dalším bohatým programem ožije v sobotu 22. října Muzeum řeznictví ve Valašském Meziříčí. Amatérští řezníci se zde utkají před očima návštěvníků o titul krále valašskomeziříčského Klobáskobraní. Soutěž je určena všem fanouškům řeznického řemesla, na vítěze čeká sud piva a kýta z Masného průmyslu Krásno, partnera soutěže.

Bohatý program Klobáskobraní začíná už v 10:00. Hrát bude cimbálovka Bača, o rockový nářez se postarají Rockoví lišáci. Děti se mohou těšit na skákací hrady a program v muzeu. Na své si přijdou také gurmáni v připraveném gastrostanu a masové dobroty mohou návštěvníci zapít kvalitním pivem z regionálního minipivovaru Paličák. Akce potrvá do 16:00.

Klobáskobraní se koná na nádvoří před Muzeem řeznictví. Po celou slavnost bude přístupné také muzeum a jeho expozice, kde si návštěvníci mohou prohlédnout vystavené řeznické stroje nebo se zahřát u dobré klobásky a teplého nápoje v sále muzea.

Tradiční drakiádu pořádají už tuto neděli i v Kvasicích

Kdy: neděle 23. října od 15 hodin Kde: Kvasice, louka za Novým Dvorem

Přehlídka draků, ale i soutěž pro děti Letem světem a také posezení u ohníčku čeká na účastníky nedělní kvasické drakiády. „Zveme všechny na louku za Novým Dvorem, máme přichystané soutěže, ale i opékání špekáčků a zahřátí u čaje. Začínáme ve tři odpoledne," objasňují pořadatelé. Vstup na akci je zdarma.

Výstava ovoce starých a krajových odrůd

Kdy: v pátek 21. října od 15.30 Kde: Kroměříž, Květná zahrada

Výstava ovoce starých i krajových odrůd začne v květné zahradě tento víkend: lidé mohou ochutnat ne jen plody, ale i mošty či pálenky. „Vernisáž je v pátek o půl čtvrté, výstava samotná potrvá až do konce října, vše je v rámci vstupného do Květné zahrady a samozřejmě jsme přichystali i komentované prohlídky, během kterých si zájemci mohou nechat určit odrůdy ovoce ze svých zahrad." dodávají organizátoři. Vstup na páteční vernisáž je zdarma.

Zlín se stane olympijským městem

Kdy: do neděle

Kde: sportovní hala Zelené, Zlín

Běh s olympijským ohněm, fotbal v podání zdravých i handicapovaných sportovců nebo malování obrazu pro výstavu v OSN. To všechno čeká Zlín od 20. do 23. října 2016, kdy se ve zdejší sportovní hale Zelené uskuteční X. ročník mezinárodního turnaje ve sjednocené kopané Zlínský pohár 2016. Turnaj se koná v rámci hnutí Speciálních olympiád, celosvětové organizace sdružující 170 národních olympijských výborů a takřka 5,5 milionu členů. Jejím cílem je podpora sportování dětí, mládeže a dospělých osob s mentálním postižením.

Na úvod turnaje dnes Zlínem proběhne štafeta s olympijskou pochodní. Trasa povede od sportovního komplexu Zelené až na náměstí Míru. Ponesou ji sportovci Speciálních olympiád ČR v doprovodu člena světové organizace Strážců pochodně Petra Matlacha. Tato pochodeň byla loni nesena v rámci Světových her v Los Angeles napříč USA.

Start běhu je plánován na 10.15, kdy pochodeň společně zapálí čestný prezident Speciálních olympiád ČR Vlastimil Harapes a patronka hnutí, poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová. Na náměstí Míru dorazí štafeta v 11 hodin a čekat ji budou i všichni účastníci turnaje. Veřejnost je srdečně zvána!

Dnes večer se ve Sportovní hale Zelené uskuteční od 20 hodin zahajovací ceremoniál. Do bojů třídenního turnaje se zapojí celkem 14 týmů z České republiky, Slovenska a Maďarska. V každém týmu spolu nastupují sportovci s mentálním postižením a jejich zdraví partneři. Jedná se o největší akci svého druhu ve střední Evropě.

Výsledky turnaje budou slavnostně vyhlášeny v neděli ve 14.40 hodin ve sportovní hale Zelené.

Poslední možnost zažít večerní zoo je právě dnes

Pokud jste letos ještě nestihli zavítat na lampionové prohlídky zoo a večerní prohlídky zámku Lešná, máte ještě jednu šanci. Poslední letošní večerní prohlídky proběhnou tento pátek 21. října 2016. Romantické světlo loučí, atraktivně osvětlený zámek Lešná, tajemné zvuky nesoucí se celým areálem to vše slibuje neopakovatelné zážitky.

Všichni příznivci zvířat a romantických procházek mohou zavítat do zoo ve zcela netradiční dobu a zažít její večerní atmosféru. Hlavní vstup bude otevřen nepřetržitě po celý den až do 19.30 hod., sezonní vstup bude k dispozici od 14.00 hod. Poblíž obou vstupů si můžete zakoupit celou lampionovou soupravu (tzn. lampion, svíčku a dřevěné držátko). Vstupné na večerní prohlídky se nemění, zůstává stejné jako při běžné návštěvě zoo.

Večerní návštěvu zoo zpestří prohlídky areálu s průvodcem. Za doprovodu odborných pracovníků zoo se tak můžete seznámit s chovanými zvířaty a dozvědět se spoustu informací o zlínské zoo.

Jedinou podmínkou pro zajištění účasti na prohlídce s průvodcem je dostavit se včas na nádvoří zámku Lešná, odkud budou zmiňované prohlídky začínat. První prohlídka s průvodcem odstartuje v 18.30, další pak v 18.40, v 18.50, v 19.00, v 19.10, v 19.20 a poslední v 19.30 hod.

„Doporučujeme zavítat také na večerní prohlídky zámku Lešná. Průvodci v dobových kostýmech vás zavedou do 30. let minulého století a představí vám původní obyvatele zámku, hraběcí rod Seilernů. První zámecká prohlídka odstartuje v 18.30 hod., další budou následovat ve dvacetiminutových intervalech. Vstupné do zámku pro všechny kategorie návštěvníků činí 30 Kč za osobu," uvedla mluvčí zoo Romana Bujáčková.

I letos si děti a dospělí mohou vydlabat svou „dýňovou lampičku". Při všech prohlídkách začínáme v 17.00 hod. na nádvoří zámku Lešná.

„Občerstvení zajistí restaurace Tyrol poblíž zámku Lešná, Neapolitáno u tropické haly Yucatan a KefaBar v etiopské části zoo. Otevřeny budou také prodejny suvenýrů. Na závěr ještě jedna malá rada. I když budou cesty a chodníky osvětleny, doporučujeme vzít s sebou kapesní svítilnu," zmínila Bujáčková. Pokladny zoo se uzavřou v 19.30 hodin, samotná noční Zoo Zlín poté ve 21.30 hod. (ex)

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU