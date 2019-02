Zlínsko - Přinášíme vám přehled akcí pořádaných ve dnech 30 července až 1. srpna 2010.

RotFront | Foto: Archív kapely

Festival Lebeda 2010

Kdy: 30. a 31. 7. 2010

Kde: Rudimov (na Zlínsku)

--- Pátek ---

Stage A: 17.00 Študlov Comunity, 18.00 29musiC, 19.00 Ciment, 20.00 Fuera Fondo (SK), 21.15 Rot Front (DE) 23.30 Fly Fly Fly, 00.30 My Dead Cat, 01.30 Autopilot

Stage B: 17.00 Styrax, 18.00 Dr.Um,, 19.00 Oggy, 20.00 Golly, 21.00 — UfO,

22.00 Alef Zero, 23.30 Sayko, 01.00 Spool, 02.00 — Romitronic, 03.00 e.Geo, 04.00 Old Vasha

--- Sobota ---

Stage A: 14.00 12:piet, 15.00 Žamboši, 1600 Vrbovskí Víťazi (SK), 17:15 ATP Band, 18.30 — Chiki Liki Tu-a (SK), 20.00 První Hoře, 21.30 Zeměžluč, 23.00 BT'n'J, 00.30 Bačkůrky z mechu

Stage B: 12.00 Ivančický Dixieland, 13.30 Alien, 15:00 Wotienke, 16.30 Parabot, 18.00 Zgarp, 19.30 Fryfex, 21.00 Ear Drum Kru (SK), 23.00 Side9000, 00.00 Marcco, 01.00 — Yak, 02.00 — Kotlyk, 03.00 — iGore

Výstava fotografií Pavly Hodkové

Kdy: od 30.7., 16.00

Kde: Zlaté jablko , Zlín

Exkluzivní putovní výstava fotografií Pavly Hodkové za podpory Jana Saudka.

Zlín je dalším, již třetím městem v pořadí, na cestě putovní výstavy, která plní svůj účel a úspěšně se jí daří získávat finanční prostředky pro Nadaci Rakovina věc veřejná. Ve zlínském nákupním a zábavním centru Zlaté jablko se dne 30. 7. od 16 hodin uskuteční slavnostní vernisáž. Tu moderuje Jan Musil.

Koncert skupiny Rangers - Plavci

Kdy: 30. 7. 2010, 20.00

Kde: Pozlovice (na Zlínsku)

Koncert kapely, kterou není nutné představovat a která dokáže navodit nádhernou atmosféru. Zakládající členové Mirek Řihošek a Honza Vančura společně s Maxem Presserem, který působí ve skupině od roku 2000, se rozhodli pokračovat v koncertní činnosti. Skupina se představí v novém, pozměněném složení.

Big Gilson and Band

Kdy: 30 7. 2010, 19.30

Kde: Uherský Brod

Koncert vynikajícího brazilského bluesového kytaristy a zpěváka s kapelou. Zahrada Panského domu, za deště velký sál Domu kultury.

Večer šansonů: La Chaconne – Requiem za Jacquesa Brela

Kdy: 30. 7. 2010, 20.00

Kde: Uherské Hradiště

Večer šansonů La Chaconne – Requiem za Jacquesa Brela se uskuteční na Malé scéně Slováckého divadla v rámci doprovodného programu LFŠ. Můžete se s námi podělit o melancholicky rozjímavou atmosféru a společně s Michalem Ševčíkem a Martinou Krigovskou, která bude umělce doprovázet na cimbál, se vydat na putování hudbou Johanna Sebastiana Bacha, šansony Jacquesa Brela a poezií po tématech, která hledají… Jako hosté večera vystoupí J. Zámečník (akordeon) a A. Moravčíková (kontrabas). Vstup volný.

Dny řemesel a setkání kovářů

Kdy: 31. 7. a 1. 8. 2010

Kde: Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

Ukázky lidových řemesel.

--- Sobota ---

Ve 12 hodin vystoupení tanečního souboru Freski z Minsku v Bělorusku a v 15 hodin vystoupení souboru Sedmikvítek. Mezi řemeslníky vyhrává Kubalova muzika.

--- Neděle ---

V komorním amfiteátru v 15 hodin vystoupení dechové muziky Straňanka, mezi řemeslníky vyhrává soubor Staré gatě a dudák Josef Pacula.

Hulínské hudební léto

Kdy: 31. 7. 2010, 14.30

Kde: Hulín

Sedmý ročník festivalu dechovek. Zdounečanka, slovácká dechová hudba Večerka, dechová hudba Hulíňané. Pořad bude uvádět konferenciér, zpěvák a vinař Jožka Šmukař. Areál Letního kina Hulín.

Rohál Fest 2010

Kdy: 31. 7. 2010, 12.00

Kde: Prusinovice (na Kroměřížsku)

Druhý ročník punk rockového festivalu. Vystoupí například SPS, N.V.Ú., Volant, Punk Floid, Elektrick Mann, VPV, No Respond!, Benjaming Band, Dementors, Promile, Fousatej Hat, Pick of Destiny, Kohout plaší smrt, Werglův pjos.

Týden židovské kultury

Kdy: do 31. 7. 2010

Kde: Holešov (na Kroměřížsku)

Ve dnech 27. až 29. 7. od 16 hodin budou probíhat prohlídky židovského města. Ve dnech 26. až 28. 7. od 15 hodin bude promítán seriál pro pamětníky Muž, který nesmí zemřít v kině Svět. Před celovečerním filmem bude vždy promítnuta část televizního seriálu Uctivá poklona, pane Kohn! Aktuální informace a případné změny v programu najdete na www.olam.cz/festival.

Harmonika ještě nevymřela

Kdy: 1. 8. 2010, 16.00

Kde: náměstí Míru, Zlín

Již tradiční nedělní odpoledne s harmonikou. Představí se hráči i skupiny, ve kterých zazní hudební nástroj harmonika, ale pokaždé jiná. Ukázka různosti tohoto nástroje.

