Z důvodů aktuální situace a platných či připravovaných nařízení ministerstva zdravotnictví a Zlínského kraje jsou pořadatelé nuceni odložit vystoupení slovenského souboru Lúčnica, které se mělo uskutečnit tento pátek 26. 11. a koncert Michala Hrůzy s kapelou 30. 11. Obě akce se měly konat v Kongresovém centru Zlín.

Michal Hrůza | Foto: Deník/Daniela Loudová

„To, co prožíváme jako pořádající agentura v poslední době, opravdu nikomu nepřeju. Změny podmínek takřka každý den, co platilo včera už dneska neplatí. Snažíme se v dané situaci hledat řešení, ale už je to opravdu těžké," uvedl ředitel pořádající Agentury Velryba Michal Žáček.